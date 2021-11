Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el máximo dominador del boxeo en la actualidad (récord de 57 victorias, dos empates y una derrota), puesto es el campeón en peso wélter, súperwelter, medio y súpermedio. El pugilista mexicano se ha encargado de escribir páginas históricas en este deporte, pero todavía quiere más gloria y ya tiene lista su próxima pelea.

Según se pudo conocer, ahora tendrá que medirse con el congoleño Ilunga Makabu, quien actualmente ostenta el título de peso crucero del CMB. ‘Canelo’ buscará su quinto cinturón en diferente división este combate, que se realizará entre mayo o junio del 2022. El acuerdo oficial todavía debe consumarse dentro de poco.

La Junta de Gobernadores del Consejo Mundial de Boxeo se encargó de confirmar la noticia, revelando que llegaron a un consenso para esta programación a través de una votación unánime. Los representantes de los peleadores en cuestión tendrán que realizar la negociación para definir los detalles económicos y la sede.

Este será un gran reto para el ‘Canelo’, puesto que tiene desventaja en estatura (10 centímetros menos) y tendrá que aumentar su masa física para competir en la categoría (200 libras). De acuerdo a su última presentación, tendrá que subir 14 kilogramos (24 libras) antes de enfrentar al congoleño Ilunga Makabu.

No obstante, esto no parece ser un problema para el mexicano, teniendo en cuenta que no tuvo inconvenientes para derrotar a Caleb Plant por KO el pasado 6 de noviembre. Pese a la diferencia de altura, Saúl Álvarez pudo imponer condiciones sin muchos problemas y acabó con el combate por KO en el undécimo round.

Por otro lado, cabe mencionar que Ilunga Makabu (34 años) es el campeón en peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras de vencer al polaco Michał Cieślak por decisión unánime. En diciembre del mismo año, en la que fue su última pelea, defendió la corona ante el nigeriano Olanrewaju Durodola, a quien derrotó por KO. Actualmente, tiene un récord de 28 victorias y dos derrotas.