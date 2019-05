Combate Américas: fecha, horarios, canales y cartelera del evento de artes marciales mixtas en Perú

Combate Américas celebrará su primer evento en Perú -el primero a nivel latinoamericano- en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores este viernes 31 de mayo. Serán seis peleas en la cartelera preliminar más cuatro de la estelar.

La transmisión para el territorio peruano estará a cargo de Movistar Deportes desde las 9:00 pm (hora local). En tanto, DAZN pasará el evento en Estados Unidos y en Canadá, mientras que Univision también lo hará en tierras estadounidenses, pero en español.

El evento, transmitido por Movistar Deportes, tendrá un equipo de narradores y comentaristas conformado por Andrés Bermúdez, Israel Romom, Ivette Hernández y la exsuperestrella de la WWE, Alberto Del Río.

Combate Américas: horarios

- Perú - Movistar Deportes: 9:00 p.m.

​- Canadá - DAZN: 10:00 p.m. hora del este

- Estados Unidos - DAZN: 10:00 p.m. hora del este

- Estados Unidos - Univision: 00:00 horas del sábado 1 de junio, hora de este (diferido)

El evento contará con doce peleadores peruanos y con representantes de México, Chile, Colombia y Brasil. Serán en total de diez combates y el estelar estará protagonizado por el mexicano Daniel Zellhuber y el local Geanfranco Cortez.

La pelea coestelar, por su parte, tendrá al nacional Marlon Gonzales contra el chileno Pablo Villaseca.

Cartelera del evento

Preliminares



1) David Martinez (MEX) vs. William Sánchez (PER)

2) José Alberto Ochoa (PER) vs. Omar Torres (PER)

3) Vicente Vargas (PER) vs. Yuri Valenzuela (PER)

4) Jennifer González (CHL) vs. Dana Zighelboim Grau (PER)

5) Eduardo Torres (CHL) vs. Rodrigo Vera (PER)

6) Bruno Pereira (BRA) vs. Kevin Moreyra (PER)



Estelar



7) María Buzaglo (PER) vs. Alitzel Mariscal (MEX)

8) Andrés Ayala (COL) vs. Renzo Méndez (PER)

9) Marlon Gonzalez (PER) vs. Pablo Villaseca (CHL)

10) Daniel Zellhuber (MEX) vs. Geanfranco Cortez (PER)

