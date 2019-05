Combate Américas por Movistar Deportes y DAZN: sigue el evento de MMA que se celebra por primera en Perú

Combate Américas se realizará por primera vez en el Perú este viernes 31 de mayo en el Coliseo Manuel Bonilla en Miraflores. La transmisión para el territorio peruano estará a cargo de la señal de Movistar Deportes desde las 8:00 pm (hora local) mientras que en Estados Unidos y Canadá (ambos en la parte Este) lo pasará DAZN desde las 9:00 pm. El evento también podrá ser visto por el Facebook de Combate Américas.

Combate Américas: horarios

- Perú - Movistar Deportes: 9:00 p.m.

​- Canadá - DAZN: 10:00 p.m. hora del este

- Estados Unidos - DAZN: 10:00 p.m. hora del este

- Estados Unidos - Univision: 00:00 horas del sábado 1 de junio, hora de este (diferido)

El país anfitrión estará representando por doce peruanos en un evento que también contará con peleadores de México, Chile, Colombia y Brasil. En total, serán 10 peleas, de las cuales cuatro serán parte de la cartelera principal.

La pelea estelar de este evento la protagonizará el local Geanfranco Cortez quien se medirá con el mexicano Daniel Zellhuber; mientras la coestelar tendrá al peruano Marlon Gonzalez contra el chileno Pablo Villaseca.

En la cartelera principal, también habrá una pelea de mujeres en la que la nacional María Paula Buzaglo enfrentará a la mexicana Alitzel Mariscal. Cabe señalar que es la primera vez que un evento de esta magnitud de celebra en un país de Sudamérica.



Cartelera del evento

Preliminares



1) David Martinez (MEX) vs. William Sánchez (PER)

2) José Alberto Ochoa (PER) vs. Omar Torres (PER)

3) Vicente Vargas (PER) vs. Yuri Valenzuela (PER)

4) Jennifer González (CHL) vs. Dana Zighelboim Grau (PER)

5) Eduardo Torres (CHL) vs. Rodrigo Vera (PER)

6) Bruno Pereira (BRA) vs. Kevin Moreyra (PER)



Estelar



7) María Buzaglo (PER) vs. Alitzel Mariscal (MEX)

8) Andrés Ayala (COL) vs. Renzo Méndez (PER)

9) Marlon Gonzalez (PER) vs. Pablo Villaseca (CHL)

10) Daniel Zellhuber (MEX) vs. Geanfranco Cortez (PER)

