La noche del sábado, tras el UFC 250, Conor McGregor anunció su retiro de las artes marciales mixtas a través de Twitter. “Hola chicos, he decidido apartarme de las peleas. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué aventura!”, publicó el irlandés.

A los minutos, su nombre empezó a leerse en las redes sociales y a buscarse en internet, y logró ser tendencia en Estados Unidos. Sin embargo, en las estadísticas del 'Trending Topic’ del país norteamericano, reportadas en las primeras horas del domingo, el irlandés fue superado por Amanda Nunes, Cody Garbrandt, Dana White e, incluso, por Sean O’Malley. ¿Será que los fanáticos estadounidenses de las artes marciales mixtas están perdiendo interés en ‘The Notorious’?

Estadísticas del 'Trending Topic'. (El Blog de las MMA)

El hecho es que McGregor ya dijo que se alejará de las MMA y esbozó algunas razones en una entrevista con ESPN. “Estoy aburrido de este juego. Simplemente ya no me emociona. Estoy analizando las opciones que tengo para mis posibles oponentes, pero no hay alguno que me entusiasme”, declaró.

Y también se quejó de que la UFC no haya pactado un combate entre él y Justin Gaethje por el título interino de peso ligero. “Quieren ir en contra de lo que yo diga para mostrar algún tipo de poder”, señaló. ¿Qué será lo siguiente para Conor? '¿Volverá a los octágonos tal como ocurrió en las dos anteriores ocasiones cuando dijo que se retiraría (2016 y 2019)? Solo él nos dará las respuestas en las siguientes semanas o en los próximos meses.