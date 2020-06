“Todo tiene su final, nada dura para siempre”, dice la letra de Héctor Lavoe. Los deportistas lo saben bien. Llega un momento en que el cuerpo no da más y tienen que dar un paso al costado. Generalmente, ocurre cuando la edad ya bordea los cuarenta o cuando la carrera de los atletas ya está en decadencia. Pero hay casos en los que deciden alejarse de la competencia anticipadamente: esto ocurre porque quieren seguir otro camino o porque una lesión no les permite continuar. Te presentamos algunos ejemplos.

Conor McGregor (MMA)

McGregor regresó en enero para demostrar que aún estaba vigente, que la derrota ante Khabib Nurmagomedov en octubre del año pasado no lo había afectado, que aún podía lanzar tremendos golpes que harían temblar a sus rivales. El estadounidense Donald Cerrone fue su víctima: no aguantó lo suficiente y cayó por nocaut técnico en la contienda estelar del UFC 246. Retornó ‘The Notorious’ y lo hizo con fuerza, a lo grande, sorprendiendo a sus fanáticos que ya ansiaban verlo en más combates. No será así. El irlandés ha anunciado por tercera vez en su carrera su retiro de las artes marciales mixtas: “Hola chicos, he decidido apartarme de las peleas. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué aventura!”, escribió en su publicación de despedida.

Profundizó después los motivos al asegurar que estaba “aburrido de este juego”. “Simplemente ya no me emociona”, le dijo a ESPN, “estoy analizando las opciones que tengo para mis posibles oponentes, pero no hay alguno que me entusiasme”. Se quejó también de que la UFC haya ignorado su pedido y no haya concretado la pelea entre él y Justin Gaethje por el título interino de peso ligero. “Quieren ir en contra de lo que yo diga para mostrar algún tipo de poder”, protestó. Así, McGregor se retira con 31 años y con un récord de 22 victorias y 4 derrotas.

Conor McGregor. (Foto: Getty Images)

Nico Rosberg (F1)

Nico es alemán hijo del finlandés Keke Rosberg, campeón de la F1 en 1928. Desde muy pequeño, se sumergió en el mundo de los fierros: específicamente en el karting en los noventa. Pasaron los años y compitió en la Fórmula BMW, la F3 Euroseries y la GP2. Y en 2006 llegó a la Fórmula 1. Al principio, formó parte del equipo Williams y después ingresó a Mercedes (en 2010). Con esta última escudería, escaló hasta el Olimpo del automovilismo. En 2014 y 2015 logró el subcampeonato, pero aún quería el lugar más alto del podio. Y en la temporada del 2016 -haciendo gala de la frase ‘la tercera es la vencida’- consiguió derrotar a su compañero Lewis Hamilton (quien había ganado en los dos años anteriores). Así, Nico se quedó con el título mundial. La sorpresa, sin embargo, llegaría seis días después de haber conseguido el campeonato.

"Para mí es un día muy especial porque voy a recibir el trofeo esta noche. Va a ser increíble. Pero también por otra razón. Quiero aprovechar la oportunidad para anunciar el final de mi carrera en la Fórmula 1″, expresó Nico durante la gala de campeones de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), celebrada en Viena. Tenía 31 años y posteriormente explicó sus razones en su cuenta de Facebook. “Mi sueño siempre ha sido convertirme en campeón de Fórmula Uno. Quería que se ha realidad trabajando duro, con dolor y haciendo sacrificios. Y ahora que lo he logrado, he subido a la montaña, estoy en la cumbre. Eso se siente bien”. “Mi siguiente paso es ser padre y esposo”, señaló.

Nico Rosberg. (Foto: Getty Images)

Yana Kudryavtseva (Gimnasia rítmica)

La gimnasta rusa Yana Kudryavtseva parecía destinada a la gloria, pero las lesiones -esas pesadillas de los deportistas- provocaron el fin de su carrera con solo 19 años. Había ganado 13 medallas de oro en los Mundiales de Gimnasia entre 2013 y 2015, y también había conseguido preseas doradas en campeonatos europeos. Era favorita para pararse en lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, pero una problema en el pie izquierdo, además de otras lesiones, impidió que se preparara al 100 por ciento. Esto provocó que en la cita olímpica se quedará con la plata en la competencia múltiple individual de gimnasia rítmica. Su compatriota Margarita Mamun se colgó el oro.

En noviembre de ese mismo año, llegó la mala noticia. Irina Víner, presidenta de la Federación Rusa de Gimnasia, indicó que “lamentaba profundamente que Yana, una gimnasta extraordinaria, deje la competición siendo aún tan joven. Ya no le quedan fuerzas para soportar más operaciones”. Meses después, en enero 2017, la Federación confirmó oficialmente el retiro de Kudryavtseva y la calificó como “una de las más brillantes en la historia de la gimnasia rítmica”.

Yana Kudryavtseva. (Foto: Getty Images)

David Nalbandian (Tenis)

En 2016, la Asociación de Tenis Profesional (ATP) consideró al argentino David Nalbandian como uno de los mejores tenistas en la historia entre los que no obtuvieron un título Grand Slam. A pesar de que no ganó un ‘major’, estuvo muy cerca de conseguirlo porque pudo llegar a las semifinales de los cuatro grandes. Su partido más recordado entre estos torneos es, quizá, el que disputó ante el australiano Lleyton Hewitt en la final de Wimbledon 2002, en donde cayó en tres sets. Y uno de sus duelos más memorables fue su victoria en el Másters 1000 de Shanghái 2005 cuando derroto a Roger Federer.

Lamentablemente, las lesiones no lo dejaron avanzar y en el 2013, a los 31 años de edad, anunció su retiro. “Es un día triste, pero el hombro no me da para más. Y así no puedo competir al nivel ATP”, lamentó el cordobés, quien alcanzó el puesto tres en la clasificación mundial. Se fue, además, con un récord de 383 triunfos, 192 derrotas y 11 títulos.

David Nalbandian. (Foto: Getty Images)