Floyd Mayweather empezó en el boxeo, pero en los últimos años ha decidido incursionar en otros deportes. Quiere invertir en diversos negocios, los cuales incluiyen el básquet y las MMA. Sin embargo, ahora quiere llegar al fútbol y nada menos que de la mano del New Castle United y Cristiano Ronaldo.



Desde octubre pasado, el New Castle de la Premier está en búsqueda de un nuevo dueño. Sin embargo, ha tenido problemas al recibir ofertas serias.



Es ahí donde entra Floyd Mayweather, quien tiene el dinero para revivir al club. Y para ello quiere tener al mejor jugador del momento: Cristiano Ronaldo.



"Me encanta Newcastle. A esos chicos les gusta celebrar tan fuerte como en cualquier ciudad del mundo en la que he estado. Conocí a alguno de sus jugadores el año pasado y son buenos muchachos. Siempre estoy abierto a nuevas oportunidades de negocio y amo todos los deportes, pero invierto con la cabeza y no con corazón", señaló el excampeón de boxeo.



"Invertir con el corazón es la forma más rápida de perder dinero. Pero si alguien preparara un plan de negocios y mi gente lo revisa y me dice que puedo ganar dinero, entonces sí que invertiría. El fútbol podría no ser mi juego, pero tengo conexiones en todas partes. Cristiano Ronaldo es amigo mío desde hace mucho tiempo, así que incluso podría lograr que termine su carrera en el Newcastle", finalizó 'Money'.



Hasta el momento no ha habido ningún acercamiento por parte de Floyd Mayweather. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Al estar retirado, su ambición por nuevos negocios se ha hecho aún más intensa.