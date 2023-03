Dos nombres reconocidos en Latinoamérica que dejaron en alto las banderas de sus países y que ahora sus caminos se cruzarán. Ambos estuvieron en la UFC, se fueron, pero el destino los puso en Bellator, otra de las empresas más importantes de Estados Unidos, donde finalmente estarán cara a cara. Este viernes, el ‘Fuerte’ enfrentará a ‘Goyito’ Pérez en un atractivo combate entre Perú y México en la cartelera 292 de Bellator en San José, California.

Barzola, quien llega de dos derrotas seguidas en peso gallo (61 kilos), buscará levantarse de esa mala racha en su vuelta al peso pluma (66 kilos) ante el ‘azteca’, que si bien viene de una victoria no pelea desde 2021. A poco de su primera pelea del año, el ‘Fuerte’ conversó con Depor para conocer los detalles de su campamento, las novedades y lo que espera del combate ante ‘Goyito’.

Enrique Barzola tiene un récord de 18-7-2. (Bellator)

¿Cómo te has preparado para tu pelea contra Goyito Pérez?

Yo ya me vengo preparando muy fuerte desde Perú, en PMAC con el profesor Iván Iberico. A parte, he estado haciendo mis entrenamientos individuales, aprendiendo técnicas, mejorando, teniendo la mente abierta para aprender de muchas personas que tienen gran experiencia, entre profesores y peleadores. Faltando un mes y medio para la pelea, me vine para Estados Unidos para terminar mi campamento. Me siento fuerte, hemos hecho un gran trabajo con mi equipo, hemos estado todos acá en San José (California) para la guerra y salir victoriosos.

Este campamento, ¿qué de diferente ha tenido con respecto a los anteriores?

Siempre he trabajado con Javier Méndez (coach de American Kickboxing Academy), pero a veces por temas que se cruzan peleas, él no puede tomar todos los combates. Javier me dijo que podía trabajar conmigo, pero que no iba a poder estar en mi esquina por estos temas, yo estaba trabajando con mi mánager Ron Keslar. Yo sentía que me faltaban algunas cositas para estar más seguro y al final tuve que buscar a alguien que tenga la experiencia y poder enfocar mi plan y seguir los pasos de la estrategia. Ahora, estoy trabajando con el profesor Iberico, estoy con todo el equipo aquí, los presenté con Javier Méndez, con AKA para que nos integremos y conectemos bien para el día de la pelea.

Estas de nuevo con Iván Iberico, es como volver a tus orígenes....

Sí, yo ya lo tenía planeado hace mucho tiempo, he estado entrenando con muchos entrenadores, entiendo el trabajo de otros entrenadores muy buenos, pero lastimosamente el tiempo que necesito no lo tienen, porque tienen trabajos, familia, responsabilidades, yo entiendo eso y esas cosas afectan, viajar un mes, fuera del país, dejar de lado sus planes y proyectos. Ahora, es diferente, pienso de una manera más profesional, estamos haciendo las cosas correctamente. El profesor Iván se ha comprometido conmigo, estoy trabajando de acuerdo al plan, estoy convencido de todo lo que hecho.

Tu presente en Bellator no es el mejor, porque llegas de dos derrotas, ¿cómo manejas eso?

Sí, lastimosamente, perdí mis dos peleas, una por decisión y la otra por sumisión. En las dos últimas peleas, mi entrenador principal que era Javier Méndez, yo estaba entrenando con él, mirando mis sparrings, sabía como estaba yendo, toda mi preparación fue extraordinaria, la parte mental, la parte estratégica, todo me fue bien. Tenía una muy buena preparación física, pero lastimosamente, pasó lo que te dije, que mi entrenador principal no pudo estar en mi esquina, porque tenía otras peleas prioritarias y eso se entiende. Por esos factores, quizá me afectó, por no tener una buena dirección en el plan de la pelea y ahora no debería pasar de nuevo. Estoy ahora muy motivado y seguro.

La ausencia de Javier Méndez en tu esquina le da la posibilidad a Iván Iberico, alguien que te conoce muy bien...

Uno tiene que buscar un entrenador que te conozca, que sepa tus virtudes, tus defectos. Uno va a la ‘guerra’ y recibe órdenes, uno tiene que hacerle caso al entrenador. Cuando tu entrenador principal te conoce y te da las indicaciones, por más ruido que haya en la arena, esa voz ya lo reconoces y puedes entender lo que te dice y esos detalles son muy importantes para un peleador. Saber con quién estar en tu pelea.

Tu rival, ‘Goyito Pérez’, es uno de los peleadores latinos más importantes, ¿cómo así se da la pelea?

Mi mánager me dijo que me estaban proponiendo una pelea para 136 libras (61.5 kilos) y acepté, porque peleo en esa categoría. Al final, me dijeron que la pelea sería en 145 libras (66 kilos) y acepté también. ‘Goyito’ es un gran nombre, expeleador de UFC, veterano, es muy amado y conocido en su país. Es un peleador que ha avanzando mucho en este deporte, ha tenido altas y bajas, y viene de una victoria. Tengo que romper esa valla de mis últimas peleas, para mí es un gran nombre. Acepté la pelea de una vez y estoy emocionado por este gran reto

‘Goyito’ no pelea desde 2021, ¿influye en algo la falta de ritmo?

Sí, porque me ha pasado a mi cuando estábamos en pandemia, casi dos años que no peleé. Influye sí, pero en el primer round, en el segundo tu cuerpo y mente se prepara para la guerra, tu cuerpo tiene memoria para poder pelear de acuerdo a tu estilo y la adversidad. Como yo lo he vivido, creo que cualquier peleador después de no pelear un buen tiempo, el cuerpo que todavía no reconoce esa sensación, ni toda la adrenalina que se vive durante la jaula. Si pasa esa valla del primer round, él estará bien, pero yo tengo que aprovechar ese primer round, destruirlo, romperlo mentalmente y si puedo acabarlo en el primer round, lo voy a acabar.

La pelea será un choque entre dos peleadores latinos que han hecho historia en sus respectivos países, ¿cómo te sientes por eso?

Realmente, emocionado, pero ya he peleado con cuatro mexicanos ya. Peleé con dos mexicanos nacidos allá y con otros dos, que son de raíces mexicanas nacidos en Estados Unidos. Tengo tres victorias y una derrota, contra mexicanos, digamos. Ahora, viene un quinto, nacido en México. Va a hacer una pelea muy importante para mí, sé las virtudes y defectos que tienen los mexicanos, ellos mientras haya ‘fuego’ van a seguir peleando, son de sangre caliente, pero ya estoy aquí es MMA, voy a hacer mi plan. Él sabe que la pelea se desarrollará en todas las áreas, en el suelo, arriba, en el juego de cuerpo a cuerpo, va a hacer una pelea reñida. Él estará preocupado en mi lucha, en mi presión, los peruanos somos más grapplers; los mexicanos son strikers y pegadores.

'Goyito' Pérez, rival de Barzola, tiene un récord de 20-8. (Bellator)

¿Te imaginabas pelear con ‘Goyito’ alguna vez?

No me imaginaba pelear con él, pero se dieron las cosas y yo estoy preparado, vengo de pelear con rusos, campeones de Bellator. Me he enfrentando a grandes nombres, respeto a ‘Goyito’ como peleador, pero ese día haré a hacer mi trabajo, voy a aplastarlo, cansarlo, aniquilarlo, está en mi camino, ese es mi trabajo, tengo que seguir avanzando. La vida te pondrá peleadores así y muchos más, después de esta pelea seguro me podrá otro gran nombre, pero ahora estoy enfocado en mi pelea, en mi estrategia y en mi equipo.

¿Cómo crees que se dé la pelea?

Él es un peleador que le gusta ir hacia adelante, se siente cómodo, es un fajador, usa muchas combinaciones, te encierra con las patadas, tipo un Dominik Cruz, pero para eso necesita estar bien acondicionado. Esas movilidades excesivas te quitan poder y resistencia, yo voy a hacer una pelea, como siempre, presionando, derribando, voy a estar ahí encima de él. El que ponga su ritmo de presión durante la pelea, tendrá ventaja, debo ser más inteligente. Es un juego de estrategia.

Como dices, el primer round será clave...

Sí, si ‘Goyito’ no está despierto durante ese primer round, será clave, lo voy a tener arriba, en el suelo, en el cuerpo a cuerpo. El segundo round ya va estar bien, pero estará preocupado por los golpes, por la lucha, no va a poder hacer lo que él quiere. Tengo que aniquilarlo el primer round, si sobrevive estará preocupado en cualquier área.

El ‘Pitbull’ Iberico estará en tu esquina como cuando iniciaste en la UFC, veremos una versión dominante como aquellas veces...

Claro, van a ver a un Barzola parecido a ese, pero también preparado para la guerra, para ir arriba, para intercambiar golpes, para patear, pero de manera inteligente. Los rivales saben que soy un luchador, que voy a presionar y a veces, uno hace un plan y no sale, porque el rival también se prepara, así que uno tiene que estar preparado para todo, para patear, para todo tipo de áreas, pero siempre tengo que enfocarme en mi estrategia, estoy preparado para boxear, patear, luchar, cuerpo a cuerpo, todo eso. Si veo que él cae y no tiene movimientos extras para defenderse, me quedo ahí, y lo relleno de golpes (ground and pound), hasta que ya no quiera pelear o me regalé la posición para someterlo.

¿Cómo te gustaría terminar la pelea?

Me gustaría acabarlo con una sumisión, con un ‘mataleón’, o una ‘anaconda’, o un ground and pound.

Enrique Barzola junto a Ivan 'Pitbull' Iberico y Ben Reiter de PMAC. (Getty Images)





