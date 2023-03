COMUNICADO FPF pic.twitter.com/iLCH9zzJcI — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) March 3, 2023

¿Cómo es que se decide denunciar a Agustín Lozano y su directorio por organización criminal?

Nosotros iniciamos estas denuncias y demandas por un acuerdo de la asamblea de clubes de la ADFP en el 2021. Allí se acordó darme facultades para proceder de esa manera. Es decir, todo lo que estamos viendo ahora, se acordó desde hace un año y medio. Se tomó la decisión de iniciar acciones penales, civiles y constitucionales porque vimos que los manejos que se estaban haciendo en la FPF no eran los correctos. En ese caso, el Ministerio Público ha visto conveniente hacer el allanamiento a las oficinas de la Federación porque considera que hay algo que no está bien.

¿Quiere decir que la Fiscalía actuó de oficio y no por pedido del denunciante?

Así es. Es una facultad de la Fiscalía hacer eso y no tiene por qué notificar a nadie. El allanamiento forma parte de las diligencias que dicha entidad realiza como parte de su investigación preliminar. Ojo, esto todavía está en esa etapa. No es que ya se haya formalizado la investigación. Cuando fueron declarando los representantes de los clubes, nosotros fuimos ampliando nuestra denuncia por organización criminal. La FPF ya había acumulado otro de falsedad genérica, lavado de activos, el tema de los derechos de televisación y el tema de los estatutos, entre otros.

¿Qué debería pasar en aras de acelerar las investigaciones y por un tema de transparencia?

Que las autoridades colaboren con las investigaciones de la Fiscalía. Al señor presidente de la FPF y a los directivos que forman parte de la investigación les pediría que se pongan a disposición y comiencen a declarar por una cuestión de claridad y transparencia. Son las autoridades de la entidad que rige el fútbol peruano actualmente.

Pero esta situación también afecta a la imagen del fútbol peruano...

Afecta mucho. La FPF está metida en problemas y se ha efectuado un allanamiento en sus instalaciones, que no es una cosa menor. Pero el fútbol no tiene por qué verse afectado.

Se especula que la organización de la Liga 1 volvería a la ADFP. ¿Es viable?

Sí, es viable. La ADFP no está liquidada, tiene más de 110 años y vamos a cumplir 111 el 12 de mayo. La FPF se llevó la organización del campeonato, que no corresponde y eso ya se verá en su momento. Si esto regresa en las próximas fechas, no tendremos ningún problema en organizar el campeonato. Lo hemos hecho por más de 60 años.

¿No habría problemas con la FIFA y una posible desafiliación?

No, porque si hoy por todo lo que está sucediendo la FPF o a Liga de Fútbol Profesional (LFP) no lo puede llevar, correspondería que la organización del torneo regrese a la ADFP. ¿Por qué habría que desafiliarnos?

¿No hay impedimento legal?

No habría ningún problema. El tema de la desafiliación es bien lejano por un asunto estrictamente comercial. Los partidos ya están vendidos internacionalmente. Nos dicen que van a desafiliar al Perú, pero ya no estamos hablando de la Copa Mundial 2026, sino la del 2030, porque el proceso hacia el Mundial 2026 ya fue vendido comercialmente. ¿Usted cree que quienes compran los partidos de Eliminatorias, Sudamericana o Libertadores le van a decir: ‘desafilia a Perú y que ya no juegue con tal rival’? No, eso ya lo vendieron. Comercialmente, es imposible y hoy en día tenemos claro que el fútbol es una industria.

Sería un cambio de organizador, mas no de torneo...

Sería el mismo, no tendría por qué variar el fixture ni las fechas, simplemente ejecutarlo a través de la ADFP. Y no es nada nuevo, porque siempre lo ha hecho la ADFP. Desde 2019 hasta la fecha lo viene organizando la LFP (Liga de Fútbol Profesional). Lamentablemente, mire usted lo que está pasando. Allanamientos por todos lados, ojalá que esto se puede mejorar.

¿Cuál sería el escenario ideal para la Liga 1?

Con todo lo que está viviendo la FPF, lo mejor que podría hacer es llamar a la LFP y decirle a los clubes que el torneo se ejecute a través de la ADFP, bajo responsabilidad de los clubes. Y que arreglen ellos sus problemas. Una vez resueltos, se sentarán con los clubes a ver si se une la LFP con la ADFP o se hace una liga administrada por un tercero.

Sobre los derechos de TV, la FPF quiere obligar a los clubes de oposición a que transmitan por 1190 Sports...

En ninguna parte del reglamento señala que si no dejo entrar a las cámaras de tal o cual operador, se declara el walkover. ¿Qué tiene que ver eso con el deporte? Hace mucho tiempo espero un pronunciamiento de la Conar, ellos son los únicos que pueden suspender un partido, no un tercero. Esto no puede seguir pasando en el fútbol.

