En menos de dos semanas, la pelea de Floyd Mayweather ante Tenshin Nasukawa pasó de estar confirmada a cancelada. Es que 'Money' en su momento explicó que nunca pactó ningún combate y que se sintió engañado por la organización que lo llevó a Japón.

Sin embargo, Mayweather cambió de opinión y aseguró que al final sí peleará ante la estrella del kickboxing el 31 de diciembre en suelo japonés. Eso sí, el excampeón mundial reiteró que solo será un duelo de exhibición.

"No será una pelea oficial, sino de exhibición, con solo tres rounds. Tan sólo por promover este evento hice siete números. Es una locura", dijo Floyd Mayweather Jr al portal de noticias TMZ Sports.

"Las reglas, será una exhibición de boxeo, sin patadas, voy a moverme por 9 minutos, será la exhibición mejor pagada", agregó 'Money'. Además, reveló que su promotora organizará la pelea y no Rizin Fighting Federation, como inicialmente se anunció el 4 de noviembre en conferencia de prensa.



"Estoy retirado del boxeo, pero sigo haciendo apariciones por todo el mundo y ganando mucho dinero. Pienso seguir con mi ritmo de vida, no me falta nada.", finalizó Mayweather.