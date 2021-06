Cuando aceptó pelear contra el youtuber Logan Paul, Floyd Mayweather tenía en mente solo un objetivo: generar más ingresos. ‘Money’ priorizó el espectáculo y la gran expectativa que se podría generar sobre el boxeo en sí mismo y vendió de gran forma su pelea de exhibición.

Y más allá de que fue criticado por no poder noquear a la celebridad de las redes sociales, en los ocho rounds que duró la pelea en Miami, el excampeón fue el claro ganador. No solo por el dinero que se iba a llevar por entrar al ring, cerca de 10 millones de dólares, sino por los pay-per-views que vendió.

Según The Athletic, la pelea de Mayweather contra Paul vendió más de un millón de PPV, con el cual se pudo recaudar 50 millones de dólares. Una exorbitante suma que fue repartida entre ambos personajes: ‘Money’ se llevó 25 ‘kilos’; mientras que el youtuber el 10%.

Muchas personalidades del boxeo criticaron la pelea de Mayweather, pues -con su amplia experiencia- lo mínimo que se pedía era un nocaut. Sin embargo, ‘Money’ pareció no querer comprometer a Paul y dejó que la exhibición dure los ocho rounds para llevarse su bolsa sin problemas.

““Cuando vea que tengo la oportunidad de hacer un atraco, un atraco rápido, ahí les haré saber esto. Todos pueden decir lo que quieran decir, al final del día, yo soy el inteligente. Porque no me importa si escribes bien o si escribes mal sobre mí, sólo sigue escribiendo sobre mí. Todos mantendrán mi nombre ahí”, declaró Mayweather tras la velada.

“Ya no tengo más 21 años. Este tipo de peleas y el ir a muchos rounds con estos jóvenes demuestran mis habilidades. Yo me divertí con este rival pesado, más allá que no tenía mucha experiencia. Yo sabía que iba a ser difícil. Me divertí, estoy seguro que él también se divirtió y ojalá los fans se hayan divertido”, sostuvo ‘Money’.