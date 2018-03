"Yo no publico que tengo aviones si solo soy un pasajero, ¿no les parece?", fue el mensaje que dio Floyd Mayweather al ser consultado sobre una posible incursión en los videojuegos. El excampeón de boxeo ha decidido ceder ante los esports.



El portal de noticias TMZ habló con Floyd Mayweather en su pasada fiesta de cumpleaños. Ahí, fue consultado sobre su próximo negocio.



"Mientras estamos hablando, estoy desarrollando un nuevo videojuego. Será la competencia de Fight Night, pero la diferencia es que esta vez sí saldré. Yo no participo en nada en lo que no sea dueño", reveló.



Desde su retiro, el año pasado, Floyd Mayweather ha decidido enfocarse en sus negocios. Tiene especial interés en el boxeo, donde ya tiene una promotora, pero ahora quiere tener presencia en los videojuegos de este rubro.