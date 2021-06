No hay que ser un experto para ver la clara diferencia entre Floyd Mayweather y Logan Paul. El excampeón mundial aceptó pelear contra el polémico youtuber, a pesar de que su rival solo ha boxeado una vez. Eso sí, ‘Money’ no ha hecho caso a las críticas y se prepara para una jugosa ganancia.

Se estima que Mayweather ganará 100 millones de dólares por enfrentar a Logan Paul, por lo que el exboxeador ha asegurado que será una victoria muy sencilla. Incluso, en la previa del evento, reveló que no se ha esforzado lo suficiente para entrenar, ya que la pelea será como “robar un banco”.

“Realmente no importa si tengo un campo de entrenamiento intenso o no. Este chico no tiene ninguna posibilidad contra mí. No importa dónde entrene. El resultado siempre será el mismo. No puedo ser jodidamente vencido”, declaró en el programa Inside.

“Soy Floyd. Mi apodo es ‘Money’ por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel, un nivel en el que podemos empezar a llamar a todo un evento. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como la pelea, es un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo”, agregó ‘Money’.

Para Floyd Mayweather, queda clara la total diferencia entre los otros rivales que tuvo como boxeador y Logan Paul. ‘Money’ sostiene que ya venció a los mejores del mundo y un simple youtuber no le podrá hacer daño.

“Me pagan mucho dinero porque pateo traseros y vencí a los nombres más importantes. Estamos hablando de verdaderos luchadores. Este es un youTuber. Logan está trabajando duro, como el ruso en Rocky IV. Sigue entrenando como Ivan Drago, no va a funcionar. No estoy preocupado por la pelea. Nadie puede joderme. Nadie puede joder con Floyd”, comentó.

A pesar de que lleva casi tres años fuera del ring, Mayweather sigue siendo uno de los deportistas más ricos del mundo. ‘Money’ asegura que su fortuna fue a base de esfuerzo y sacrificio que dejó en el ring, realidad diferente a cómo se hicieron millonarios Jake y Logan Paul en YouTube.

“Ellos están ganando bastante dinero con YouTube, pero no es el tipo de dinero de Floyd Mayweather. Es la fama en diferentes niveles. La fama me hizo más cauteloso. Me hizo querer superarme y convertirme en una mejor persona. Ahorrar mi dinero, hacer inversiones más inteligentes. Eso es lo que quería hacer con mi fama y fortuna; por eso, estoy donde estoy. Siempre me he quedado en mi carril”, finalizó.