El deporte nos vuelve a dar un motivo para sonreír. No, no ha sido fútbol, ni surf: esta vez fue el kickboxing. En Buenos Aires, Argentina, nuestra peleadora Malú Núñez se coronó campeona mundial de la WFK (World Kickboxing Federation).

Malú llegó a tierras 'gauchas' para enfrentar, en la final, a la brasileña Raquel Do Nascimento, a quien pudo vencer para regalarnos otra alegría.



Pero eso no fue todo para nuestros deportistas: James Llontop, otro representante de nuestro Kickboxing, también ganó su semifinal (vs. el argentino Tomás Saravalli) y se encuentra a la espera de la final. Será otro 'che', Lucas Martínez, con el que se enfrentará en ella.

Las artes marciales, en los últimos años, se ha convertido en una práctica común en el Perú. Por todos lados se puede encontrar una academia, sea de Jiu-Jitsu, KickBoxing o Karate, y los talentos ya han empezado a dar frutos. Sigamos por ese camino.