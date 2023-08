‘Maripí' consiguió un boleto al Mundial de kickboxing, que se realiza cada cuatro años, luego de ganar la medalla de oro en el Panamericano 2022 en Brasil. Ser la mejor de la región le dio un cupo a la máxima competencia DE la WAKO (la federación más importante de kickboxing), que este año será en Portugal del 17 al 26 de noviembre; por ello, la peruana de 30 años ya se alista para dejar en alto el nombre del país. Depor conversó con ella para saber cómo será su preparación y cuál será su objetivo en el evento.

¿Cómo te estás preparando para el Mundial de kickboxing?

Sí, de hecho es la competencia más grande a la que he llegado a clasificar; por eso, me vengo preparando duro. Estoy con nutricionista y he cambiado mi preparación física, ahora la estoy realizando en la Videna con el profesor Luis Matías, que es un capo y ya vengo sintiendo la diferencia y la mejora en mi rendimiento. También estamos programando junto con mi profe varias peleas, contando exhibición que son peleas sin resultado, así como peleas en eventos que van a haber de acá hasta noviembre.

¿Qué es lo que ya tienes programado?

Este 27 de agosto hay un evento que es el Senshi Combat, que es un evento donde se promueve más la participación de alumnos y deportistas que están iniciando en el deporte, es como un Open, aquí quiero aprovechar y tener una pelea de exhibición, que sería sin resultado, pero me ayuda como sparring. También se viene el 7 de octubre en el evento Kick 1, que es un evento que incluye peleas profesionales también y voy a estar haciendo mi debut profesional en San Miguel.

¿Con qué expectativas vas a ir al mundial?

Estoy yendo a ganar el mundial, quiero ir y llevarme la medalla de oro. Estoy preparada para hacer mis 5 o 6 peleas y poder llegar a la final. Como este campeonato es amateur (con protección), espero no salir muy golpeada de cada combate y llevarme la de oro.

Has logrado títulos nacionales, medallas panamericanas, ¿cómo te sientes de haber conseguido todo eso en poco tiempo, no menos de10 años?

Me siento súper orgullosa. De hecho, no había pensado que fuera tan poco tiempo, pero sí, es poco tiempo, me siento súper orgullosa de lo logrado. Pero tengo este sentimiento de que todavía no he logrado nada, lo mejor está por venir. Siento que no he llegado a mi 100%, estoy como emocionada por las cosas que van a venir.

De esas cosas que van a venir, una de ellas sería el ingreso del kickboxing al ciclo olímpico para el 2028...

Sí, me emociona un montón porque por primera vez el kickboxing entraría en el ciclo olímpico, sobre todo porque tendría como la oportunidad de empezar con este camino del ciclo olímpico. Gracias a la federación, soy seleccionada nacional y por los campeonatos que he tenido, estaría clasificado a los Bolivarianos del próximo año, con los que se abre el ciclo olímpico para el 2028. Creo que el sueño de todo deportista es llegar a unos Juegos Olímpicos, es el máximo honor que puedes tener como deportista federado y siento que se da justo en un momento de mi vida en el cual lo puedo tomar de manera responsable. Me cuadra perfecto porque estamos en 2023, el 2028 es en cinco años, con 35 años puedo ser campeona olímpica.

Con el kickboxing dentro del ciclo olímpico, el interés y el apoyo crecerá...

Totalmente, a nivel federativo, a nivel incluso presupuestal del IPD, pienso que le va a dar como un realce al kickboxing y va a generar también más interés de parte de deportistas. También hará que haya más eventos, se cree una afición y haya un conocimiento mayor del kickboxing.

Si bien quieres seguir siendo federada (amateur), también quieres incursionar en el ámbito profesional, ¿cómo piensas hacer eso?

Sí, hay deportes en los que no se puede, como el boxeo, pero el kickboxing, se puede llevar a la par la carrera profesional con la parte federada. Ahora, tengo muy en claro que mi responsabilidad principal es en noviembre el mundial que es federado y me estoy preparando a full, pero también me muero por pelear de manera profesional. De hecho, todo este año quise pelear profesional en eventos que han habido, pero no se llegó a dar, pero ahora sí me van a dar la oportunidad este 7 de octubre, que va a ser mi debut profesional en el evento Kick 1.

¿Cuál es la diferencia sustancial entre amateur y pro en el kickboxing?

En profesional peleas tres rounds de tres minutos. En amateur peleas tres rounds de dos minutos. Fuera de eso, la protección, en amateur, estás con canilleras, con cabezal, los guantes son un poco más grandes, el vendaje es con una tela normal, ahí puedes tener la libertad de marcar muchos puntos, porque por así te entren golpes es más difícil que te noqueen. En cambio, en profesional es más peligroso, no te vas a arriesgar, porque con una mano o una patada sin protección te puede noquear. Siento que con mi equipo de competencia nos preparamos muy bien para profesional y que más bien llevamos como este estilo al amateur.

*’Maripí Córdova’ tiene un récord de 20-5 en amateur y entrena en Sarria Inka Fighters de Miguel Sarria.

Maripí Córdova competirá en la categoría 48 kilos y en la modalidad K1, donde se permiten los puños, patadas y rodillazos. (Giancarlo Córdova/GEC)





