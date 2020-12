Vía Las Estrellas EN VIVO Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Callum Smith EN DIRECTO se enfrentan por el combate que determinará quién es el dueño del título mundial de pesa supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Ring Magazine que tiene el británico. Conoce horarios, canales y todo acerca del combate. Sigue el MINUTO A MINUTO.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con todas las incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del combate entre Álvarez y Smith.

Canelo vs. Smith: horarios y canales

Perú: 20:00 / ESPN

20:00 / ESPN México: 19:00 / TV Azteca, TUDN y Space

19:00 / TV Azteca, TUDN y Space Colombia: 20:00 / ESPN

20:00 / ESPN Chile: 22:00 / ESPN

22:00 / ESPN Argentina: 22:00 / ESPN

22:00 / ESPN Uruguay: 22:00 / ESPN

22:00 / ESPN Ecuador: 20:00 / ESPN

20:00 / ESPN Bolivia: 21:00 / ESPN

21:00 / ESPN Paraguay: 22:00 / ESPN

22:00 / ESPN Venezuela: 21:00 / ESPN

21:00 / ESPN Estados Unidos: 20:00 (EDT) / 17:00 (PDT) / DAZN

20:00 (EDT) / 17:00 (PDT) / DAZN España: 2:00 (domingo 20 de diciembre / DAZN

La abismal diferencia de tamaño entre ‘Canelo’ Álvarez y Callum Smith en su primer cara a cara. (Video: Twitter)

La estatura del británico (1.91 metros) se impone ante el tamaño del tapatío (1.75 metros), sobre todo teniendo en cuenta que a la hora del combate el alcance de brazo jugará un rol importante. Para ‘Canelo’, esta será la mayor diferencia de tamaño que tiene con un rival (16 centímetros), la anterior fue contra Kovalev, quien medía 1.83 metros.

“Sí, Smith tiene esa ventaja obviamente, pero soy un boxeador con experiencia, así que no me preocupa. He luchado contra personas más altas, personas más bajas, por lo que realmente no me preocupa”, comentó ‘Canelo’.

Se espera que Smith pelee desde larga distancia, usando su ventaja de alcance para eliminar a Álvarez.

La pregunta es si Smith será capaz de mantener a raya a Álvarez mientras los niveles de energía van cayendo en los últimos asaltos.

Canelo Álvarez al lado de su manager y entrenador Eddy Reynoso. (Instagram)

“Un peleador tan bueno como ‘Canelo’ Alvarez, obviamente, no me va a dejar simplemente golpear, moverme y alejarme”, dijo Smith. “La pelea no va a ser tan fácil”.

El combate también le ofrece a Smith la oportunidad de vengar la derrota sufrida por su hermano mayor Liam contra Álvarez en 2016.

Callum estuvo al lado de su hermano para ver ese nocaut que propinó el mexicano en Arlington, Texas.

“Sería bueno vengarse, pero esta pelea será enorme de todas formas”, confirmó Smith. “Fue difícil de aceptar en ese momento, fue la primera derrota de Liam. Creo que Liam sabía que perdió contra un muy buen peleador. Mi hermano tuvo éxito en la noche, pero “Canelo” fue enorme ese día”.

“Canelo” Álvarez, que enfrentará ahora al ranqueado número uno del peso, es el cuarto mexicano en ser campeón en cuatro categorías diferentes.

“Obviamente es un riesgo y me gusta. Queremos hacer campaña en las 168 libras y que más que peleando con el mejor. Seguimos haciéndolo y tomando las mejores peleas”, subrayó “Canelo”.

La altura y alcance claramente favorecen a Callum Smith sobre el Canelo Álvarez. (Foto: DAZN)

