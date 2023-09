Este sábado 30 de septiembre, el Canelo Álvarez enfrenta a Jermell Charlo en lo que será su último combate este año, en una pelea que está pactada en la categoría de los súper medianos y en donde el boxeador mexicano pondrá en juego los 4 títulos que ostenta como campeón indiscutido: CMB, OMB, AMB y FIB. Desde la ‘meca’ del boxeo, el T-Mobile Arena de Las Vegas, Canelo vs. Charlo será uno de los combates del año y uno donde verdaderamente se ponga a prueba el nivel del oriundo de Guadalajara. Aquí te contamos los horarios, canales de transmisión y todos los detalles del combate.

¿A qué hora es el evento del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo?

Si quieres ver el inicio de la cartelera estelar, debes sintonizarlo a partir de las 18:00 horas del Centro de México, 19:00 horas de Perú y Colombia, 21:00 horas de Argentina y Chile o desde las 2:00 a.m. del domingo 1 de octubre en España.

Cabe recordar que TV Azteca 7 inicia la transmisión desde las 20:30 horas, mientras que Canal 5 de Televisa lo hará desde las 20:45 horas, finalizado el juego de América vs. Pumas. Ambos canales de transmisión son solo válidos para México.

¿A qué hora pelea el Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo?

El inicio de la transmisión de la pelea estelar va desde las 21:00 horas en el Centro de México, 22:00 horas de Perú y Colombia, 00:00 horas de Argentina y Chile (domingo 1 de octubre) o 5:00 a.m. de España (domingo 1 de octubre). Recuerda mantenerte atento a tu programación local para que no te pierdas ni un solo detalle de esta pelea entre Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo.

Canelo vs. Charlo: ¿En qué canales y dónde ver la transmisión?

En México, la pelea del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo podrás verla a través de TV Azteca 7 o Canal 5 Televisa en señal abierta, TUDN en señal de paga o Star Plus en streaming online.

En España, la pelea estará disponible a través de Showtime en PPV.

En Estados Unidos, puedes verlo en PPV de Showtime o FITE.

En Latam podrás verlo a través de ESPN Knockout o Star Plus online.

Historial de combates del Canelo Álvarez

Saul “Canelo” Álvarez es uno de los boxeadores más reconocidos y exitosos de la última década. Nacido el 18 de julio de 1990 en Guadalajara, México, Canelo ha acumulado un récord profesional impresionante de 58 victorias, 1 empate y 2 derrotas, con 38 de sus victorias llegando por la vía del nocaut.

El mexicano ha sido campeón en cuatro divisiones distintas, y ha enfrentado a rivales de la talla de Floyd Mayweather Jr., Miguel Cotto y Gennady Golovkin. Su estilo de pelea se caracteriza por su habilidad para encontrar aberturas en la defensa de sus oponentes y su poder de golpeo. Además, Canelo tiene una gran rapidez y agilidad en el ring, lo que le permite esquivar golpes y contraatacar eficientemente.

Historial de combates de Jermell Charlo

Jermell Charlo, nacido el 19 de mayo de 1990 en Richmond, Texas, es el campeón actual de peso superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Con un récord profesional perfecto de 34 victorias, 18 de ellas por nocaut, Charlo ha demostrado ser un rival formidable para cualquier oponente.

Charlo es conocido por su estilo agresivo y poderoso. Tiene un gancho de izquierda devastador y una gran capacidad para absorber golpes. Además, es un boxeador técnico que sabe cómo controlar la distancia y el ritmo de la pelea. A lo largo de su carrera, ha enfrentado a talentosos púgiles como Tony Harrison y Brian Castaño, demostrando su valía como campeón.

Sin duda, este enfrentamiento capturará la atención de los aficionados al boxeo de todo el mundo y se anticipa como una de las peleas más emocionantes de los últimos años. Solo el tiempo dirá quién saldrá victorioso, pero está claro que tanto Canelo como Charlo están listos para dar lo mejor de sí y dejarlo todo en el cuadrilátero.

