La pelea de los millones estaría cerca de escribir su segundo capítulo. Así lo reveló en una reciente entrevista el padre de Floyd Mayweather , quien aseguró que se viene negociando una posible revancha ante el irlandés Conor McGregor.

Aunque en la actualidad Conor McGregor se viene preparando para su regreso al octágono de la UFC (peleará por el título ligero ante Khabib Nurmagomedov el 6 de octubre en Las Vegas), Mayweather Sr. aseguró que las conversaciones son reales.

"Están hablando sobre cómo van a pelear Floyd y Conor McGregor. No estoy seguro pero me están llegando algunas cosas. Me parece que mi hijo quiere pelear de nuevo", explicó a la cadena NBC el exboxeador, quien también aprovechó para burlarse de la estrella de UFC.



"McGregor también luchará de nuevo y mostrará a la gente lo que puede hacer, que es nada. Me aseguraré de que se tire. Todo el rato fuera del juego. Me aseguraré de que no vuelva", agregó el padre de Floyd Mayweather.

Por otro lado, Mayweather Sr. aseguró que esta revancha no sería en el octágono de la UFC, sino en un ring de boxeo. Es decir, bajo las mismas reglas que su primer combate, en agosto de 2017, el cual se llevó 'Money' por nocaut técnico en el décimo round.

"Creo que pelearán de la misma forma que la otra vez, bajo las reglas del boxeo. Pienso que McGregor quiere recuperar esa victoria que tenía, pero que no volverá a él de todas formas. Están hablando y parece que ahora hay mucho interés en ello", finalizó.