El regreso de Mike Tyson a los cuadriláteros fue por todo lo alto en el 2020 y tras su buena performance el excampeón de los pesos pesados ha confirmado su intención de volver a pelear este año, pero un video de su último entrenamiento entusiasma a los seguidores de este otro deporte de contacto.

En encargado de hacer público el último entrenamiento del boxeador ha sido su propio entrenador, Rafael Cordeiro, dueño de uno de los mejores campos de entrenamiento de artes marciales mixtas (MMA), en el mundo. ‘Iron Mike’ no tuvo reparos para ingresar a la ‘jaula’ para cruzar algunos movimientos con un sparring.

Los pocos segundo que dura el video ha servido para entusiasmar a muchos seguidores de la UFC y las MMA con la posibilidad de ver a Mike Tyson luchar bajo las reglas de MMA en un futuro cercano.

Por el momento la leyenda del boxeo de 54 años solo ingresó en la jaula para entrenar movimientos de boxeo, pero no para luchar como un combatiente de UFC. La intención del popular ‘Iron Mike’ es regresar a una nueva pelea tras lo mostrado ante Roy Jones Jr. en el el Staples Center de Los Angeles, “Sí, volveré absolutamente. Y lo haré mejor esta vez”, comentó en una sesión de Instagram Live.

Mike Tyson se retiró del boxeo profesional en 2006 pero el año pasado demostró que sigue siendo el número tras vender 1.6 millones de compras de Pay Per Wiev (PPV) “Fue interesante. Me sentí realmente bien, me sentí confiado. Sentí que podía hacerlo de nuevo.”, manifestó.