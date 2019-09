¡Infla el pecho! Conor McGregor celebró la tremenda victoria de su pupilo en el Bellator 227 en Irlanda [VIDEO]

A James Gallagher solo le bastó 35 segundos para dejar en claro por qué es una de las promesas de las MMA y de Bellator. Y es que el irlandés de 22 años sometió a Roman Salazar en el primer round ante la atenta mirada de su compañero Conor McGregor.

Gallagher probó una rodilla voladora, pero no le salió del todo; sin embargo, con esa acción pudo agarrar del cuello a Roman y llevarlo a la lona. Ya en el suelo, cerró la 'guillotina' y desató la locura en Irlanda, sede del Bellator 227.

James Gallagher venció a Roman Salazar en 35 segundos del primer round en el Bellator 227. (Getty Images/Video: Bellator)

Todo el público local aplaudió lo hecho por Gallagher, pero en especial Conor McGregor, compañero suyo en el Straight Blast Gym. Tan es así que el joven peleador saltó la reja y fue a abrazar a 'The Notorious'.

"Siempre imaginé que terminaría así y me abrazé con él (Conor) porque me inspira. Él no tuvo dinero como todos nosotros y quiero llevar todo lo que hizo al siguiente nivel", dijo Gallagher, quien tiene un récord de 10-1 como peleador.

