A respetar la casa: Daniel 'Sóncora' Marcos defenderá su título de peso gallo ante brasileño Polar en el 300 Sparta 31

Luego de incursionar en peso pluma y traerse una victoria de Chimbote hace poco más de un mes, Daniel 'Sóncora' Marcos volverá a su división. Esto para defender el título de peso gallo frente al brasileño Genison Polar en la estelar del 300 Sparta 31.

La edición 31 del 300 Sparta se realizará esta noche desde las 8:00 pm (hora peruana) en el Club Chiquián de Breña. El evento de MMA, organizado por Héctor Iberico, tendrá 14 peleas oficiales, y una de exhibición.

Además de la pelea de Daniel 'Sóncora' Ramos, el 300 Sparta 31 albergará otro duelo titular en la categoría de peso pluma. Y es que Fernando Noriega peleará contra Joe San Martín para definir al campeón de los 66 kilos.

Por otro lado, en la cartelera estelar del 300 Sparta 31, también habrá acción para las peleadores de MMA. Es el caso de Yuneisy Duben, quien chocará contra María Iparraguirre. Cabe señalar que dos combates del evento serán entre las clásicas escuelas de PMAC (Pitbull Martial Arts Center) y Los Perros Sarnosos.

(300 Sparta/ Brenda Sotomayor) Fernando Noriega enfrenta a Joe San Martín por el título de peso pluma. (300 Sparta/ Brenda Sotomayor) MMA

Card Estelar del 300 Sparta 31:

•Daniel Marcos (Perú) vs Genison Polar (Brasil)

•Joe San Martín (Los Perros Sarnosos) vs Fernando Noriega (Black Dragons)

•Jairo Santisteban (Los Perros Sarnosos) vs Piero Salazar (PMAC)

•Daniel Vasquez (Los Perros Sarnosos) vs Fabricio Martinez- Exhibición

•Adrián Álvarez (Los Perros Sarnosos) vs David Parreño (Team Parreño)

•Luiggi Dapello (PMAC) vs Zaid Rojas (Sangre de Campeones)

•Diego Villar (Los Perros Sarnosos) vs Jordan Rodriguez (Team Tarapoto)

•Yuneisy Duben (Bjj-Peru/ Los Perros Sarnosos) vs María Iparraguirre (Perrera Chalaca).

Card Preliminar del 300 Sparta 31:

•Paolo Vaccaro (Dinamita Fight Team) vs Yojhan Gamero (Team Akita)

•Pedro Pando (Los Perros Sarnosos) vs Edgar Velásquez (Los Perros Sarnosos/Pro)

•Mauricio del rio (Dinamita Fight Team) vs Aldair Urrutia (La Frontera Gym)

•Brenda Oyola (Los Perros Sarnosos) vs Astrid Mozambite (Team Rinox)

•Renato Leon (Los Perros Sarnosos) vs Moises Yupanqui (40 Glock)

•Tony Cruz (Linaje Fighting) vs Emmanuel Alfaro (Frontera Gym)

•Angel Castro (Linaje Fighting).vs Miguel Lizana (Doble A Team de la Mata)

► De la mano de Jimmy Butler: los Sixers vencieron a los Raptors e igualaron su serie de playoffs



► Con sorpresas para Money in the Bank: repasa todos los resultados del Raw de Lexington



► Tremendo: AJ Styles le aplicó un codazo fenomenal a Seth Rollins en la firma del contrato para MITB [VIDEO]



► ¡Más triunfos al país! Perú ganó cinco medallas en torneo internacional de parabádminton en Uganda