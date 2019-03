¡Fiesta en Chimbote! Daniel 'Sóncora' Marcos peleará contra Roy Quispe en la estelar del 300 Sparta 30

Luego de un campamento en Estados Unidos, Daniel 'Sóncora' Marcos volverá a la jaula en el 300 Sparta 30 para enfrentar a Roy Quispe este sábado. Y a diferencia de otras ediciones, que se realizaron en Breña, esta vez el evento de MMA se llevará a cabo en Chimbote.

'Sóncora', campeón de peso gallo (61 kilos) del 300 Sparta, subirá de división para chocar contra 'El Inka' en pluma (66 kilos). Y es que con un récord invicto de diez peleas, es considerado el mejor peruano de su categoría y sexto en Latinoamérica

"Me he preparado mucho con mi equipo (Los Perros Sarnosos) y estoy esperando el momento para mostrar mi evolución. Sé que mi rival es agresivo y será local (Roy Quispe), tendré más presión, pero el triunfo se irá para Lima", dijo 'Sóncora' en la previa.

Por otro lado, la coestelar del 300 Sparta 30 estará a cargo del duelo entre Stefani Garrido y Valeria Mejía, un duelo pactado en los 48 kilos. Otro de los duelos atractivos de la velada será el que tengan Jose Miguel Salazar y Juan Vasquez.

Cabe señalar que el 300 Sparta 30 tendrá 16 combates en su cartelera. El evento de MMA arrancará a las 7:00 pm en el Centro de Convenciones la Curva en Chimbote.

Cartelera del 300 Sparta 30 (Sujeto a modificaciones)

Card Estelar:

• Daniel Marcos (Los Perros Sarnosos) vs Roy Quispe (Team Demolición )

•Stefani Garrido ( Flow Fight) vs Valeria “Galactika” Mejia (Contacto Livre)

•Jose Miguel Salazar (Templo Chavin) vs Juan Vasquez (Team Kipai MMA)



Card Preliminar:

•Becker Shrader Pisco (Cyclops MMA) vs Niel Vargas (Dragon Rojo/Trujillo)

•Angel Muñoz (Flow Fight) vs Gesler Vargas (Dragon Rojo/Trujillo)

•Ramiro Moncada (Templo Chavin) vs Jorge Sandoval (Team Samurai)

•Rodrigo Rivoin (Flow Fight) vs David Zamora (Team Mamut)

•Nicanor Pasapera (Team Samurai) vs Jose Ruiz (Los Perros Sarnosos)

•Miguel Correa (Templo Chavin) vs Douglas Martinez (Team del Rio)

•Renzo Gonzales (Templo Chavin) vs Omar Gambini (Alat Dojo)

•Hans Chu (Templo Chavin) vs Adrian Soberon (Alat Dojo)

•Piero Carbajal (Alat Dojo) vs Cesar Saucedo (Cyclops MMA)

•Diego Merino (Templo Chavin) vs Edward Zeña (Cyclops MMA)

•Martin Arroyo (Team Kipài MMA) vs Luis Santos (Alat Dojo)

•Marvin Cordova (Flow Fight) vs Richard Cañones (Team Kipai MMA)

•Diego Castillo (Templo Chavin) vs Jasn Maki (Team Kipai MMA)

