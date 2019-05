María Paula Buzaglo, preparada para Combate Américas: " La victoria se queda en casa como sea"

La arena, el sol y la brisa marina son elementos que hacen de la playa un escenario perfecto para María Paula Buzaglo. Y si bien la tiene como uno de sus lugares favoritos, no es, precisamente, su 'parada' ideal en el mundo.

Es que si hay algo que la hace sonreír más es estar en una jaula de artes marciales mixtas. Y así lo hará este 31 de mayo cuando enfrente a la mexicana Alitzel Mariscal en el evento de Combate Américas en Perú.



"Siempre me ha gustado la playa, me relaja estar allá, pero me encanta estar en la jaula. Entro a divertirme y disfruto el momento. No siento nervios; por el contrario, es algo que espero por mucho tiempo, porque no se pelea muchas veces al año", le dijo María Paula Buzaglo a Depor.



La peleadora nacional hará su segunda presentación en la jaula de Combate Américas, luego de cinco meses. Esta vez, María Paula peleará ante la mexicana Mariscal, una rival que llega con un récord invicto de 2-0.



(Andrés Paredes) María Paula Buzaglo entrena con su 'coach' Juan Manuel Dias en Pro Fighting Perú. (Andrés Paredes) Depor

"Sé que mi rival va para adelante. Como ambas somos strikers (combate de pie), la pelea será interesante. Me he preparado en todas las áreas: si la pelea tiene que ser parada, estaré lista, si tengo que luchar, lucharé y si tengo que someter, lo haré. La victoria se queda en casa como sea", señaló Buzaglo.

Con una cartel lleno de peruanos, María Paula estará en la tercera pelea más importante de la velada en Lima. "Estoy feliz de que Combate Américas tome en cuenta a las mujeres y las pongan en el card estelar. No siento presión, estoy súper segura de pelear con mi gente", agregó.

Si bien llega de una derrota, María Paula Buzaglo sabe que a sus 19 años, resultados así también sirven para corregir errores. "Todos los días aprendo algo nuevo. Quiero ser la mejor del mundo, no sé cuánto tiempo me tome, pero espero que sea lo antes posible", finalizó.

María Paula Buzaglo Equipo:

Pro Fighting Perú

Pro Fighting Perú Peso y talla:

52 kilos / 1.66 mts

52 kilos / 1.66 mts Récord en MMA:

1-1

1-1 Categoría:

Peso paja María Paula Buzaglo pelea en peso paja, 52 kilos. (Combate Américas) La peruana María Paula Buzaglo firmó por cuatro peleas con Combate Américas. Este 31 de mayo, será su segunda presentación. Planea volver a competir en agosto y a fin de año.

