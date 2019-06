¡Un clásico en la jaula! Peruano Quiñones pelea ante chileno Muaiad por el título de peso mosca en el 300 Sparta 32

Un clásico duelo entre Perú y Chile se vivirá este sábado en la jaula del 300 Sparta. Esto cuando el peleador nacional John Jairo Quiñones enfrente al sureño Alfredo Muaiad por el título de peso mosca en la edición 32 del evento de MMA.

Con un 21 años, John Jairo Quiñones tendrá la responsabilidad de reemplazar a Jerry Tolentino, quien se lesionó previo al evento. Con ello, La 'Bala' buscará su cuarta victoria como profesional y también hacerse con su primer título, en este caso con el cinturón de los 57 kilos del 300 Sparta.



Justamente, el integrante de Los Perros Sarnosos viene de conseguir un nocaut técnico contra el venezolano Wladimir Carvajal en el Tayta FC 13.



Por su parte, el chileno Alfredo Muaiad tratará de seguir invicto como peleador (3-0) y dar el golpe en el 300 Sparta 32. El popular 'Mono con Navaja' sumó su última victoria contra su compatriota Ignacio Rodriguez.

(Foto: Brenda Sotomayor) Yuneisy Duben tiene un récord de 1-0; mientras que Mavet Torres debutará como peleadora profesional. (Foto: Brenda Sotomayor) Brenda Sotomayor

Por otro lado, la peruana Mavet Torres y la venezolana Yuneisy Duben chocarán por el título de peso mosca femenino en la coestelar del 300 Sparta 32. Un duelo que será una revancha entre ambas, pues la primera vez que se enfrentaron el resultado acabó como 'no contest'.

Cabe señalar que el 300 Sparta 32 se realizará este sábado en el Club Chiquián de Breña, desde las 8 pm. Un evento de MMA que lo organiza Héctor Iberico.

300 Sparta 32: cartelera preliminar (sujeto a modificaciones)

•Cristopher Ruiz (Team San Martin/Moyobamba) vs Raul Pacheco (Dragon Rojo) - Peso Gallo (61 kilos)



•Paulo Huanaquiri (Los Perros Sarnosos/Cañete) vs Angel Castro (Linaje Fighting/Barranca) - Peso Mosca (57kg)



•Oscar Carrion (Attitude Fight Club) vs Jeffrey Salgarriaga (La Perrera Chalaca) - Peso Pactado



•Fransisco Diaz (Team Escorpión) vs Joaquin Fernández (Los Perros Sarnosos/Cañete) - Peso Gallo (61kg)



•Joel Oblitas(Los Perros Sarnosos/Mitica Perrera de Breña ) vs Edgar Velásquez (Los Perros Sarnoso/Los Olivos/ Team Giglio) - Peso Ligero (70 kg)



•Paolo Vaccaro (Dinamita Fight Team) vs Junior Hernandez (Singpatong Muay Thai & MMA) - Peso Ligero (70 kg)



300 Sparta 32: cartelera estelar (sujeto a modificaciones)

•Diego Villar (Los Perros Sarnosos) vs Humberto Barrio Nuevo (Pitbull Fight Team/Abancay) - Peso Pluma (66 kg)



•Piero Salazar (Pitbull Martial Arts Center) vs Samir Palacios (Perrera Chalaca) - Peso Acordado



•Milko Tucto (Los Perros Sarnosos) x Bequembawuer Sánchez (Guerrero Selva MMA - Tarapoto) - Peso Ligero (70 kg)



•Fredy Masabo (Team Masabo/Team Instinto /Cuba) vs Jose Garcia (Knockstar Team/Peru) - Peso Pluma (66 kg)



•Yuneisy Duben (Bjj-Peru/Los Perros Sarnosos/Venezuela) vs Mavet Torres (Pitbull Fight Team/Abancay/ Perú) - Peso mosca femenino (57 kg) Pelea titular



•Alfredo Muaiad (Black House Santiago de Chile) vs John Jairo Quiñones (Los Perros Sarnosos/Peru) - Peso Mosca (57 kg) Pelea titular

► ¡A ponerse 'Fuerte'! Enrique Barzola peleará ante Bobby Moffet este 10 de agosto en el UFC Uruguay



► ¡A levantarse! Peruano Sebastián Ruiz perdió ante Mike Kimbel por decisión dividida en el Bellator 222 [VIDEO]



► ¡Locura total! All Elite Wrestling vendió todas las entradas para su próximo evento en solo 15 minutos



► Deberá pensarlo: ¿Goldberg volverá a pelear en WWE tras su derrota contra The Undertaker?