Prepara el golpe: Rodrigo Vera, de soñar ser un Power Rangers a entrar a la jaula de Combate Américas

Cuando era niño, Rodrigo Vera prendía la televisión y trataba de no perderse ningún episodio de los Power Rangers. La forma cómo derrotaban a los monstruos y las poses de combate que realizaban lo dejaban fascinado.

No lo decía, pero en el interior Rodrigo quería ser como un Power Rangers para pelear y derrotar a los 'malos'; por ello, de niño, se metió a practicar karate y taekwondo. Sin embargo, a medida que fue creciendo, la sonrisa que mostraba se fue 'apagando', todo por culpa del bullying que sufrió de adolescente.

"Sufría de bullying porque no me defendía, lo sufría en el colegio y en el barrio, pero yo era de las personas que no respondía. Me fastidiaban, llegó a tal punto que me ponía a llorar, no sabía cómo reaccionar. Allí me di cuenta que la mejor manera de detenerlo era aprendiendo a defenderme", le confesó Rodrigo Vera a Depor.

Con 14 años, Rodrigo Vera comenzó a tomar clases de defensa personal: aprendió muay thai, boxeo, kickboxing, pero todo era muy breve. Hasta que en 2012 llegó a su actual escuela (Sniper Gym), en donde pudo aprender y reforzar lo aprendido, todo al mismo tiempo.

Y es que en su escuela se enseñaba de todo; por eso, Rodrigo tomaba clases de boxeo y de inmediato pasaba a clase de muay thai. Así, fue aprendiendo todo a la vez hasta que solo le faltó un deporte: las artes marciales mixtas.



"Encontré en las MMA mi camino. De niño, me divertía viendo los Power Rangers. Ahora, cuando peleó también me divierto. Estoy viviendo el sueño que tenía de niño", contó Rodrigo Vera.

Rodrigo Vera entrena en Snyper Gym. (Foto: Fernando Sangama) Rodrigo Vera entrena en Sniper Gym. (Foto: Fernando Sangama) Depor

Si bien estuvo un año preparándose para debutar en las MMA de forma amateur, Rodrigo Vera esperó su momento y el tiempo le dio la razón. Luego de tres peleas ganadas, decidió dar el siguiente paso: avanzar a la profesional en 2015.



Ahora con un récord de 8-0 como profesional, estará en el evento de Combate Américas, este 31 de mayo en Perú. "Me siento preparado y feliz, porque las puertas se me están abriendo. Yo vengo desde abajo y voy a hacer un buen papel", aseguró.

"He tenido una preparación de dos meses, he tenido momentos fuertes y estratégicos, también he trabajo la parte mental y física. Me considero un peleador completo, me gusta pelear parado y en el piso", añadió Vera, quien es conocido como 'El Gato Loco'.

Como se recuerda, estará peleando en Combate Américas en un duelo pactado en peso gallo ante el chileno Eduardo Torres, quien llega también invicto en nueve peleas. "Mi rival es súper duro, voy a pelear contra alguien muy preparado, pero considero que estoy en mi versión más fuerte hasta ahora", dijo 'El Gato Loco'.

Y aunque tendrá su primera experiencia internacional, Rodrigo ya sabe lo que es enfrentar a un rival extranjero. "Ya he peleado con rivales internacionales, estoy listo para la oportunidad y que gane el hombre más fuerte y preparado", sostuvo.

Rodrigo 'El Gato Loco' Vera Edad:

18/10/95 (23 años)

18/10/95 (23 años) Récord en MMA:

8-0

8-0 Peso/Talla:

61 kilos/1.71 mts

61 kilos/1.71 mts Equipo:

Sniper Gym MMA Rodrigo Vera firmó por una pelea con la empresa Combate Américas

