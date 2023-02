Hasta que el año pasado, y luego de dos victorias seguidas en el FFC (evento nacional), fue llamada para pelear en el Dana White’s Contender Series por un contrato con la UFC. La posibilidad de estar en el octágono más famoso del mundo estaba cerca, pero falló en el intento. Lejos de desmotivarse, ‘The Peruvian Zombie’ regresó al circuito nacional cosechó otra victoria y un nuevo reto se le presentó.

Lavado, de 28 años, volverá a estar ante una gran oportunidad de internacionalizarse con el llamado de PFL (Professional Fighters League), otra de las empresas norteamericanas más famosas de MMA. La alumna del mítico Johnny Iwasaki enfrentará este viernes a la local Shanna Young de 32 años (8-5) en el PFL Challenger Series, que otorga un contrato al ganador de cada pelea.

Ni bien supo de la oferta de PFL, la atleta peruana aceptó de inmediato, sin importar que la pelea será en una división diferente (peso mosca, 57 kilos) a la de ella (peso paja, 52 kilos). Segura de sí mismo y del reto que tiene, Sandra Lavado conversó con Depor a puertas de su presentación en la jaula, donde asegura que dejará todo por el país.

¿Cómo te has preparado para la pelea?

Si, si bien es cierto esta pelea es en una categoría que no suelo pelear, que son los 57 kilos, yo peleo en 52 kilos, sí hay bastante diferencia con la categoría. Pero para mí es un reto bien importante, porque me enfrento a una rival muy experimentada que es expeleadora de la UFC, y en esta plataforma de PFL es un evento que a mí me va a favorecer muchísimo en mi carrera.

Te enfrentas a Shanna Young, una rival experimentada, ex UFC, ¿qué sabes sobre ella?

Hemos estado viendo su estilo junto con mi profe. Le gusta avanzar bastante, pero también hemos visto algunas cositas con las que podemos trabajar y aprovechar para poder llevarla a nuestro juego. Eso vamos a hacer ese día.

Tienes la oportunidad de competir en una liga importante, porque además de UFC y Bellator, PFL es otra de las organizaciones más importantes de Estados Unidos, ¿Cómo así se da la posibilidad de competir en PFL?

Yo estaba con la noticia de mi última pelea en el FFC y ahí justo antes de esa pelea, que fue el 15 de diciembre, me propusieron pelear ahí [en PFL]. Lo que yo quería hacer era como que cancelar la pelea de diciembre y prepararme solamente para esta, pero después dije no, mejor me voy a hacerlo así, para estar en movimiento y poder aprovechar esa oportunidad también en el FFC. Felizmente ese día pudimos llevarnos la victoria y fue algo bueno, y que nos motivó para poder presentarme ahora en PFL. Mi manager, Jason House de Iridium Sports, fue quien me dio la noticia, me propuso esta pelea y yo encantado, me pareció una muy buena oportunidad.

PFL tiene sus torneos anuales por un millón de dólares, también tiene los Challenger Series, que es donde vas a competir, ¿es para poder ganarse un contrato con la empresa?

Exacto, aunque este torneo que voy a estar, también tiene el mismo premio [millón de dólares]. Por eso, es que también estoy motivada [risas]. Este torneo también va a durar un año, y será por puntos. Es por el contrato, el campeón también se lleva el premio.

Week 5⃣Matchups are set!



Women's Flyweights are next up as they battle it out for a PFL Contract ✍️



[ #PFLonFubo | Women's Flyweights | Fri, Feb 24th | 9pm ET] pic.twitter.com/m4RrrEpYa0 — PFL (@PFLMMA) February 20, 2023

PFL ha inaugurado la edición peso mosca femenino, la idea es obtener el contrato y competir más veces allí...

Sí, exacto.

Compites naturalmente en peso paja, que es unos cinco kilos menos, ¿antes habías peleado en peso mosca? ¿Cómo va el tema de este nuevo peso?

Sí, ya he peleado un par de veces, si no me equivoco, en 2018 contra Cristina Mejía en 57 kilos y en 2021 contra Germania Lascano, la ecuatoriana, y sí me fue bien. De todas maneras, hemos estado trabajando ahora más la parte física, la musculación, aunque no ha habido mucho tiempo, porque la noticia me la dieron a fines de noviembre, son unos meses que hemos tratado de aprovechar al máximo para que pueda haber una gran diferencia a favor mío.

Estas acostumbrada a pelear en peso paja, el reto de pelear en peso mosca, ¿cómo lo tomas?

Sí, he pensado pelear en mosca. He pensado poder dar este salto hacia esta categoría, porque yo para el peso paja también soy muy grande, soy bastante alta y hago el corte de peso. Camino en 68 kilos y bajar a 52 kilos es demasiado. Nunca he tenido problemas con llegar al peso, pero sí a la larga ya uno va sintiendo algunas cositas de salud. Por eso es que también voy a ver cómo me va en esta nueva categoría, y sí me ha gustado bastante el trabajo de la musculación, así que de todas maneras, pase lo que pase el viernes, igual yo voy a continuar trabajando muchísimo esa parte que tal vez antes no me he enfocado demasiado.

Esta será tu segunda pelea en Estados Unidos, la anterior fue esa derrota en el Contender Series, ¿qué experiencia te dejó ese combate?

Esa era mi primera pelea a ese nivel. Y sí, me sorprendió, influye muchísimo la parte mental, la presión, la magnitud del evento, yo nunca la había tenido. No es ninguna excusa, pero ya esta segunda vez es diferente. Ya he podido pasar por eso mismo, creo que ya voy a manejarlo un poco mejor.

Karolina Wojcik 🇵🇱 dominó la pelea de principio a fin y venció a Sandra Lavado 🇵🇪 por Decisión Unánime (30-27 x3) en Dana White's Contender Series #ESPNKnockOut #DWCS pic.twitter.com/SL6tmin1oQ — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) August 10, 2022

¿Sientes que esta pelea te va a agarrar ahora con más roce internacional?

Exacto. Algunos creen que no pasa nada, pero sí influye muchísimo.

¿Qué aspectos has mejorado desde aquella presentación en Estados Unidos?

Siento que estoy un poco más dura, con más confianza, de poder entrar, de avanzar, sobre todo la confianza del evento, la magnitud del evento, la importancia de mi rival. Antes inconscientemente no me veía peleando con chicas de esa categoría, pero desde el Contender Series ya sé que podría pelear con cualquier persona, no porque me crea más, sino porque yo ya sé que he estado en un evento importante y podría estar en muchos más representado al Perú muy bien.

Estos días que quedan para la pelea, ¿qué se trabaja usualmente? ¿qué se puede pulir faltando tan poco?

Sí, nosotros hemos entrenado temprano con mi profe, ni bien llegamos, dejamos nuestras cosas y fuimos a entrenar para activar el cuerpo, para seguir cortando el peso. Ya luego todo es corte de peso, sauna, para poder hacer el peso.

Eres una peleadora que más consigues victorias por decisión o rendición, no tanto por nocaut, ¿hay algo que hayas cambiado en este campamento, algo para sorprender?

Sí, yo creo que más que todo en mis anteriores peleas, si no he podido tener esa oportunidad del nocaut, ha sido por confianza. Varias veces he tenido ese momento, incluso han caído algunas rivales, pero me ha faltado más cabeza para poder terminarla ahí. Ahora me siento con más confianza, igual no he estado muy al pendiente de si voy a finalizar o no, para poder relajarme y no tener esa presión y hacer lo que se tenga que hacer ese día.

¿Cómo esperas que se dé la pelea contra Shanna Young?

Será muy dura. De todas maneras, va a ser muy difícil, pero ni bien se me presente el momento para poder aprovecharlo, voy a hacerlo al máximo. Esperemos que pueda terminar muy bien, sobre todo dar un buen espectáculo.

Sandra Lavado entrena en Maximo's Combat Club. (Foto: Hugo Curotto / GEC)

Si tuvieras que elegir la victoria perfecta para ti, ¿cuál sería?

Para mí, es un nocaut, sería increíble. Lloraría si pasa eso, porque sería la primera vez en toda mi carrera que ganaría por nocaut.

Vas a dejarlo todo por el contrato

Más que por el contrato, tengo que ganar y dejar bien al Perú. Me importa más, que la victoria o la derrota, hacer una muy buena pelea.









