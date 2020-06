Durante el último episodio de ‘The Last Ride', serie documental que narra la vida de The Undertaker y que se emite por WWE Network, el ‘Enterrador’ reveló que “ya no desea volver al cuadrilátero” y que su victoria en el ‘Boneyard match’ contra AJ Styles ha sido un “final perfecto”. Así, anuncia su retiro, aunque confiesa que podría considerar su regreso si Vince McMahon “está en apuros”.

“Es hora de que este vaquero realmente se vaya. No me queda nada por conquistar o lograr. Es tiempo de que surjan nuevas estrellas. El momento me parece perfecto”, señaló ‘Taker’. “Este documental me ha ayudado a descubrir eso. Puedo hacer más por la lucha libre estando fuera que dentro del ring”, agregó.

“Después del ‘Boneyard match’, que fue una increíble batalla contra uno de los mejores de la industria, estoy en una nueva etapa. [...] En ese combate hubo muchas emociones, fue un momento poderoso, que no siempre se logra. Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, esa pelea lo fue”, agregó el ‘Hombre muerto'.

Y a los segundos prolongó: “Si Vince estuviera en apuros, ¿volvería? Supongo que el tiempo lo dirá. Lo consideraría si es un caso de emergencia. Pero en este punto de mi carrera no tengo ganas de volver al ring”, finalizó.

The Undertaker fue uno de los luchadores que se quedó en la WWE cuando esta empresa estaba en ‘guerra’ contra la WCW y así poco a poco se convirtió en una leyenda de la lucha libre. Deleitaba a sus fanáticos con las tremendas contiendas que daba en los pay-per-view, sobre todo en WrestleMania. Hoy, sin embargo, con 55 años, ya quiere descansar y estar con su familiar. Sus seguidores, sin duda, siempre lo recordarán y le agradecerán por todo lo que hizo por la industria.

