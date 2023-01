Con la misma pasión y la ambición por seguir creciendo, nuestra promesa del bádminton, Inés Castillo se enfoca en arrancar un nuevo año de la mejor manera. Luego de conseguir cuatro medallas de oro en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 , la atleta ya se proyecta por alcanzar una clasificación a Santiago 2023, a la misma vez, seguir sumando puntos en el ranking mundial para soñar con París 2024.

Inés Castillo tiene 23 años y ya ha hecho historia alcanzando las cuatro preseas doradas en unos Juegos Bolivarianos. Sin embargo, para ella, esto todavía es el comienzo de algo más grande, pues una meta que se propuso cuando era niña es ser partícipe de unos Juegos Olímpicos, y ¿por qué no? ganar una medalla de oro para el Perú gracias al gran amor que sostiene en una raqueta y una pluma.

Iniciaste el año pasado colgándote cuatro medallas de oro en los Bolivarianos, ¿cómo definirías ese logro?

La verdad que ese logro de las cuatro medallas fue el mejor del año. Empezar el año de esa manera me llenó de motivación y me dio muchas ganas de seguir adelante y cada vez buscar más. De todas maneras he trabajado un montón para ese logro y sigo trabajando para tener más, entonces sentirlo y ver las cuatro medallas fue una satisfacción muy grande, fue como una gasolina para todo lo que tengo propuesto.

Además que Valledupar hay mal de altura...

Sí, la competencia fue un poco complicada. El bádminton es un deporte que le afecta un montón en la altura. La pluma va mucho más rápido, no es algo que afecta un poco, sino cambia todo, la táctica, la técnica, todo. Entonces, fuimos dos semanas antes para adaptarnos a la altura y eso creo que ayudó, y por eso fue una competencia un poco diferente, con más dificultades, pero pudimos sacarlo adelante.

Una buena noticia es que lo transmitieron a través en digital...

Yo no estaba enterada, recuerdo que cuando terminaron las finales, mi familia me escribe para decirme que lo habían visto en vivo y estaban muy emocionados. Yo no tenía idea de eso, me sorprendí porque no es cotidiano ver bádminton en vivo.

Así como el Perú International Series 2022, ¿se tiene previsto realizar más eventos internacionales para este año en la federación?

Sí, de todas maneras, el próximo año van a haber nuevas competencias internacionales de bádminton. Empezando por el Panamericano Junior, luego también hay tres abiertos de mayores, tres de diferentes niveles. Entonces, yo creo que va a estar muy interesante el nivel de los campeonatos que vamos a tener.

¿Cómo se encuentra el team Perú de bádminton?

Yo creo que fue un año muy bueno para mí y también para el equipo peruano de bádminton ya que mis compañeros han tenido resultados muy positivos. En Asunción tuvimos un desempeño muy bueno, nos llevamos la plata y eso es muy emocionante cuando se gana una medalla por equipos. Entonces, yo estoy muy orgullosa por el avance del bádminton, cada vez se ve más el nivel de los deportistas y del bádminton peruano.

Clasificaste en dobles a un mundial de Tokio, ¿cómo fue esa experiencia?

Fue alucinante. El bádminton en Tokio es como hablar de fútbol acá. Llegamos y en el aeropuerto habían afiches en relación al Mundial. Tuvimos un buen desempeño ante una hindú, India suele ser favorito. Tuvimos tres sets en un partido, lamentablemente perdimos, pero muy poco. A pesar de eso, quedamos felices por nuestro nivel.

¿Cómo es tu relación con tu compañera de sets, Paula La Torre?

Con Paula llevo jugando dobles desde que tengo uso de razón, porque justo somos el mismo año. Es mi pareja desde siempre y ya tenemos un entendimiento en automático. Es muy fácil la comunicación que tengo con ella, ya que es mi amiga, entonces no solo nos llevamos bien en la cancha, sino fuera de ella. Yo creo que todo eso hace que se más flexible y que el juego sea más divertido.

¿Tienes algún detalle acerca de tu clasificación a Santiago 2023?

Hasta el momento sabemos cuántos cupos tenemos. Si no me equivoco, si fuera mañana los Panamericanos tendríamos tres cupos de chicas y tres cupos de chicos. Entonces, eso es bastante para poder legar a Santiago.

¿Ya iniciaste con tus entrenamientos?

De todas maneras, en pocos días estoy empezando mi entrenamiento para ese evento. Voy a ir unas semanas a Indonesia. Lo que pasa es que el bádminton de Asia es muy competitivo, más que en América. Entonces, voy a aprovechar que todavía es pre temporada y no hay muchos campeonatos, quizá puedo hacer algunas semanas de entrenamientos allá.

¿Cuándo empieza la fecha de puntuación del ranking mundial?

Va desde mayo del 2023 hasta mayo del 2024. Es básicamente viajar un montón, ir a la mayor cantidad de campeonatos posibles. Es una clasificación super difícil, pero de toda maneras es posible lograrlo.

¿Cómo se ve Inés Castillo de acá a cuatro años?

Me gustaría decir que pude verme en las olimpiadas y eso me ayude a motivarme quedarme un ciclo más (cuatro años), y seguir con objetivos más grandes y más difíciles, siempre pensado en el oro.





