Hacerse un nombre y trazarse un camino en UFC no es nada fácil, mucho menos para un peleador latino. Claudio Puelles, nuestro único representante en el octágono, se tomó su tiempo, fue paciente y su momento llegó. Encarriló cuatro victorias al hilo y la organización lo puso ante una leyenda como Clay Guida para ver de qué estaba hecho.

Solo tres minutos bastaron para demostrarle a UFC y al mundo entero que Puelles está para grandes cosas, y lo mejor es que aún no ha alcanzado su techo. El ‘Niño’ hizo una transición rápida en el suelo y con su ya clásica ‘palanca a la rodilla’ sometió a Guida (de 40 años y con casi 60 peleas encima) para sumar su quinto triunfo consecutivo, el último sábado en Las Vegas.

El peruano, que hace poco cumplió 26 años, sabe que esta victoria lo pone a puertas (o ya dentro) de la élite de la UFC, pero prefiere tomarlo con calma. Depor se comunicó con el también apodado ‘Príncipe de Perú’ para hablar sobre la importancia de ganarle a una leyenda, sus objetivos para este año y cuándo volvería a pelear dentro del octágono.

Mano a mano con una leyenda

Las casi 60 peleas de Guida y la diferencia de 14 años de edad no intimidaron para nada a Claudio Puelles. La pelea arrancó con la propuesta del ‘Carpintero’ en el centro del octágono. Tras ello, confiado por su base de lucha, fue a tumbar al peruano, pero este lo neutralizó, colocándose en posición de dominio. El ‘Príncipe’ encontró un espacio y agarró el brazo de su rival para una ‘palanca’.

La experiencia de Guida se vio en los momentos de aprietos y salió en parte de la llave. Puelles seguía con sus piernas en forma de ‘tenaza’ sujetando el brazo de su rival. La leyenda de UFC se puso por encima del peruano para intentar golpearlo. Lanzó un par de puños a la cabeza del nacional, pero este con una gran rapidez, aprovechó un espacio, agarró la pierna del ‘Carpintero’ y la estiró para la ‘palanca’. Su quinta victoria seguida era una realidad (la cuarta vez que gana en UFC con una ‘palanca de rodilla’, contando su participación en el TUF 3 de Latinoamérica).

“Sí, me siento en buen nivel, no voy a decir que no. esto lo vengo diciendo hace tiempo, he subido mucho mi nivel, siempre lo digo, pero yo sé que a veces mucha gente me tenía como el underdog (menos favorito). Yo he subido mucho mi nivel y siento que sigo subiendo mi nivel con cada campamento. Estoy mejorando mucho. No estoy ni siquiera en mi más alto nivel, tengo recién 26 años, no creo que llegue a mi ‘prime’ (máximo nivel) hasta dentro de tres años por lo menos. Lo mejor está por venir. Soy una amenaza para la división de peso ligero (70 kilos)”, comentó Puelles sobre su actuación ante Clay Guida.

El salto de calidad

Vencer a una leyenda de los Estados Unidos hizo que los reflectores cayeran sobre Puelles. Las entrevistas post pelea y la bonificación a ‘mejor actuación de la noche’ (se llevó 50 mil dólares extras) fueron prueba de ello. UFC tiene acostumbrado a pactar peleas entre veteranos y jóvenes talentos para ver si están en condiciones de dar ese salto de calidad al vencer a un experimentando. El peruano pasó la prueba de fuego y aumentó su récord profesional a 12-2.

A sus 26 años, el ‘Niño’ sigue evolucionando en todos los ámbitos. Es consciente de que esta victoria puede abrirle el paso hacia la élite de UFC, sobre todo en una división tan abundante como la de peso ligero. Sobresalir es complicado, pero Claudio Puelles ya logró visibilizarse tras someter al ‘Carpintero’. “Creo que mucha gente ya me ve con otros ojos, estoy en todas las noticias, mi ‘palanca’ está en todos lados. Es un buen momento, estar en los ojos del mundo es algo que siempre había querido para mi carrera, porque sé lo duro que trabajo y sé de lo que soy capaz de hacer”, señaló.

Eso sí, aunque su victoria del sábado lo ponga en buena posición y cada vez más cerca del ranking de peso ligero de UFC, Puelles prefiere tomarlo con calma. “No estoy apurado, ni siquiera he llegado a mi prime, no tengo el apuro de meterme al top 5, cuando ni siquiera estoy en mi primer sabiendo que todavía tengo tantos años de carrera. Mi nivel está subiendo ahorita, imagínate donde va a estar en tres años. Ahorita no tengo apuro, las peleas que me toquen serán las que me tengan que tocar, no estoy apurado de entrar al top 10 mañana. Si pasa, va a pasar. Por ahora voy a seguir dando las peleas que sea, contra quien me toque y seguir representando al país en UFC”, agregó.

Lo que se le viene

Las épocas que solo pelea una vez por año quedaron atrás. Con la tremenda evolución de Claudio, el plan es tener más actividad. Si bien no tuvo lesiones durante su combate contra Clay Guida, prefiere tomarse un tiempo de descanso, priorizar su salud mental y luego volver al octágono. El ‘Niño’ se ve subiendo a la ‘jaula’ dos veces más. “Me veo peleado máximo dos veces más, vengo de pelear tres veces en menos de un año ahorita (peleé en junio, diciembre y abril). Vamos intentar sacar dos más, creo que sí se va a lograr”, reveló.

De ser así, Claudio Puelles ya tiene en la mente un mes en el que le gustaría volver. Luego de su primer combate del 2022, el ‘Príncipe de Perú' se tomará unos meses, donde igual seguirá entrenando en Sanford MMA (Florida). “Físicamente estoy bien, pero no se trata solo de eso, también está la salud mental. Hay veces que necesitas descansar un poco. Vamos a esperarnos unos cuantos meses, renovar mi contrato, tal vez volver a pelear en septiembre”, sostuvo el peruano.

