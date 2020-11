Tal como lo había anunciado hace algunas semanas, Conor McGregor hará su esperado regreso al octágono, anunció UFC. El irlandés estará enfrentando a Dustin Poirier el próximo 23 de enero, en el evento estelar del UFC 257.

Un duelo que ya tiene historia, pues ambos ya se enfrentaron en 2014. Esa vez, Conor McGregor se impuso por nocaut técnico; sin embargo, el momento de ambos ahora es otro.

‘Tahe Notorious’, que no ha luchado desde enero, volverá a bajar de división para pelear en peso ligero ante un Poirier que llega de vencer a Dan Hooker, en junio de este año. Y aunque la división ya no tiene a Khabib Nurmagomedov, Dana White aseguró que el combate no será por el título.

Cabe señalar que Conor McGregor registra un récord de 22-4 como profesional y llega de una victoria ante Donald Cerrone. Por su parte, Dustin Poirier ostenta 26 triunfos y seis derrotas.

Anuncio oficial de la pelea entre McGregor y Poirier. (UFC)