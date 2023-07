El sábado 22 de julio, el peleador nacional de 30 años se encontrará con el británico en el UFC Fight Night de Londres en busca de sumar su segunda victoria en el octágono y estirar su invicto como profesional a 15-0. Depor conversó con ‘Soncora’, integrante de Los Perros Sarnosos de Héctor Iberico, para que detalle como fue su preparación y qué espera del duelo ante un rival experimentado que llega de dos victorias al hilo.

¿Cómo te has preparado para este combate ante el inglés Davey Grant?

Me he preparado muy fuerte, soy una persona que busca las oportunidades, siempre estoy listo para las oportunidades que se presenten, con quién sea, dónde sea, esto es la UFC, las grandes ligas. He tenido una preparación de cinco meses, en este tiempo me he preparado con mi equipo en el sur de la Florida. Estoy en forma, en peso, me siento bien.

¿Qué de diferente ha tenido este campamento con el que tuviste en tu debut en la UFC?

Cada campamento para mi es diferente, cada campamento subes un nivel más. He mejorado mucho el tema físico, el cardio, el grappling, el muay thai, he estado entrenando mucho tiempo y me siento muy bien para pelear contra Davey Grant. Tengo las características para ganar, soy un peleador versátil, no tengo problemas en ir al suelo, de pie o contra la reja.

Esta será tu segunda pelea dentro de la UFC, ¿qué sensaciones tienes?

Me siento bien, relajado, estoy esperando el momento y el día para ir y terminar el trabajo. Me he preparado muy fuerte, estoy físicamente bien, mentalmente bien y me he preparado mucho más fuerte psicológicamente. El campamento ha sido bueno.

En tu debut supiste como era el público brasileño, ahora, ¿cómo crees que sean los fanáticos británicos?

No me he puesto a pensar en esas cosas. Creo que esas cosas vienen están en un segundo plano. Respeto mucho a la gente de Londres, respeto mucho a la gente de Davey Grant. Pero si me pongo a pensar en eso, entraría en nervios, quizá. Mi mente ahora está en solamente salir y hacer el trabajo. Las personas que estén adelante, a los costados, no me importa, solamente entran a la jaula dos personas, yo entro a hacer mi trabajo, entro a demoler y a buscar un paso más para el campeonato mundial.

Te vas a enfrentar a Davey Grant, un peleador experimentado de 37 años con varias batallas en la UFC, ¿qué sabes sobre él?

Sí, como la gente debe saber, tiene muchas peleas en la UFC, es una persona experimentada, ha peleado con mucha gente fuerte de la división, pero todavía no ha peleado conmigo. Respeto a todas las personas que estén frente a mí, pero en ese momento, cuando se cierra la jaula, no puedo respetar a nadie, voy a salir a demoler. No me importa cuánto tiempo tiene en la UFC, confío en mi trabajo, confío en mi equipo. Es una pelea dura como todas, pero voy a salir a dar la victoria. Esto va a ser un paso más para que la gente vea que un peruano quiere ser campeón mundial y va a hacer todo lo posible para lograr ese título tan deseado.

¿Sientes que a medida que vayas teniendo más peleas, los rivales serán de mucho mayor exigencia?

Claro que sí, cada vez que das un buen espectáculo, la UFC te ve de diferente forma, sabe del potencial de uno y te empieza a poner nombres que están por delante. Yo me visualizo como campeón mundial, y tomará los años que tenga que tomar. Yo vengo a trabajar, será una pelea dura, es todo lo que te puedo decir, mi contrincante es fuerte. Siento que después de esta pelea me van a seguir poniendo rivales de esa talla, Grant creo que está en el top 20, top 25 por ahí, pero es lo que tengo que pasar para llegar a lo más deseado, que es el título mundial; por eso, estoy tranquilo.

¿Te preocupa tu invicto?

Estar invicto te da un buen curriculum, hace que te miren diferente, mantenerlo tampoco es fácil, porque tienes que estar 100% concentrado y 100% alejado de todo, yo lo hago. Aparte de mantener el invicto, yo me concentro tanto en mis peleas, como si fuera por un campeonato. El récord puede influir antes de la pelea, pero al momento de entrar a la jaula, es como si fuera un 0-0, el que gana es así, para mí no influye mucho si mi rival tiene 20 o 30 peleas, para mí no influye nada. Voy a salir a demoler, saldré a hacer mi trabajo, soy un perro que tiene mucha hambre.

Tu rival tiene una base en kickboxing, pero también sabe someter y llegar a los tres rounds, ¿cómo contrarrestar su versatilidad?

En realidad, yo también soy versátil, él también lo es, podemos pelear en varias áreas, la gente no me ha visto haciendo lucha en la UFC, yo vengo de un gimnasio de luta livre. He peleado muchas veces con gente fuerte, va ser un espectáculo y Perú se va a llevar la victoria. Van a ver algo diferente en mí, mi rival va a sentir lo que realmente pasa cuando entran a pelear contra mí, va a ver la diferencia. Estoy preparado para pelear en todas las áreas, tengo el cardio para hacerlo y quiero demostrarme a mí mismo que soy uno de los peleadores que está luchando por el campeonato, que quiere seguir así.

¿Cómo te gustaría acabar la pelea?

La pelea la puedo ganar por decisión, por nocaut o sumisión, tengo todas las características y si vamos a los tres rounds, no tengo duda que tengo el suficiente gas para aguantarlo. Lo que él no va a aguantar la presión que le voy a poner, soy una persona muy intensa al momento de atacar, al momento de presionar. Lo primero que pienso no es ni una decisión, ni un nocaut, la victoria se tiene que dar sí o sí, es lo que solamente pienso, no me importa el cómo.













