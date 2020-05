En el UFC 248, celebrado a inicios de marzo, Israel Adesanya retuvo su título de peso mediano al vencer al cubano Yoel Romero por decisión unánime. Sin embargo, en los siguientes días, el campeón fue criticado por su desempeño. Algunos fanáticos de las artes marciales mixtas calificaron de aburrida la pelea y otros dijeron que el ganador debió ser Romero. Adesanya se había mantenido callado, pero este fin de semana ha salido a aclarar lo que pasó y a contestarle a todos sus destructores, a quienes incluso los ha insultado.

“Yo estuve allí para pelear. Lo estuve atacando (a Romero), siempre de forma inteligente. Él tuvo su oportunidad al principio cuando me golpeó el ojo y lo envió al fondo de mi cráneo. Esa fue su oportunidad. Todo el mundo pudo verlo y decía: ‘Está en problemas. Ataca al tipo’. Pero él se quedó parado sin moverse por unos dos minutos", declaró Adesanya al medio MMA Fighting.

“Eso me demostró que no quería pelear. Quería que yo cometiera ese error otra vez. Pero yo no cometo errores dos veces. En toda la pelea no pudo volver a conectar ese golpe. Pero reitero: me golpeó en el ojo y luego se quedó parado por dos malditos minutos. Eso fue una idiotez de su parte”, agregó el nigeriano.

Por último, Adesanya tuvo algunas palabras para todas las personas que lo criticaron y para los asistentes al UFC 248, quienes lo abuchearon. “No me importa lo que piensen estos idiotas borrachos del público, esos que se hacen llamar ‘fanáticos’, realmente no me importa lo que digan. Todos esos ‘fanáticos’ no saben lo que es pelear. Yo sé que si me hubiera equivocado y perdido, no habría podido dormir esa noche. Eso es lo que importa”, concluyó.

