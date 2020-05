Todo indica que la campeona femenina de Raw, Becky Lynch, le va a seguir los pasos a The Rock y a John Cena, pues según el periodista especializado en cine, Kris Tapley, la luchadora formará parte de una película de superhéroes.

“Becky Lynch está en la mira de Hollywood (posdata: ella estará en unas de las próximas películas de Marvel)", publicó Tapley en su cuenta oficial de Twitter, aunque no mencionó en que largometraje tendrá un papel.

Esta información toma fuerza luego de que se anunciara que ‘The Man’, como se hace llamar la irlandesa, tendrá una participación especial en el estreno de la quinta temporada de la serie Billions, este domingo 3 de mayo. Poco a poco, la superestrella femenina de la WWE se está sumergiendo en el mundo de las series y del cine.

¿Y en qué películas de Marvel estaría Becky? Los rumores ya han empezado a circular y la ubican en dos filmes. Algunas voces afirman que podría aparecer en ‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’, ya que en este largometraje habrá un torneo de lucha libre, por lo que la irlandesa podría tener un rol.

Otras personas piensan que la campeona de Raw tendrá un espacio en ‘Venom 2: Let There Be Carnage’. Su papel sería secundaria, pero relevante dentro de la trama. Ambas películas están previstas para el 2021.

Becky Lynch grabbing Hollywood's eye. (Psst: She's also in a certain upcoming Marvel movie...) https://t.co/Ses4qx2sNK — Kris Tapley (@kristapley) May 2, 2020

