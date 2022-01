Será u nuevo año, pero Jake Paul sigue siendo el mismo. El polémico youtuber ha vuelto a cagar contra Dana White y UFC. Esta vez, con una serie de peticiones para que el influencer abandone el boxeo y entre al octágono para enfrentar a Jorge Masvidal.

Para que el combate pueda llevarse a cabo, el hermano de Logan Paul puso como requisito una serie de condiciones para mejorar el estado de los peleadores de UFC, a quienes pide que se les pague mejor. A través de sus redes sociales, expuso sus ideas y le dio un plazo de cinco días a White.

Jake Paul desea que se le garantice a los peleadores de UFC el 50% de los ingresos anuales de la empresa, además de un aumento de sueldo a 50 mil dólares por pelea. Actualmente, la paga es de 12 mil dólares.

La última exigencia del boxeador es que UFC proporcione una atención médica a largo plazo a sus talentos. Esto debido a las secuelas que puedan dejar los golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

La respuesta de Dana White no se hizo esperar y se pronunció en sus redes, recordándole un desafío al influencer. Asimismo, criticó su carrera en el boxeo e invitó a crear su propia liga de MMA.

“Jake, nunca respondiste al desafío. Declaraste públicamente que yo uso cocaína. No es así. Así que les dije ‘Pueden hacerme pruebas de cocaína al azar durante los próximos diez años». Creo que eres un tramposo y creo que utilizas esteroides. Así que quiero hacerte una prueba de esteroides al azar durante los próximos dos años. Y eso con lo que saliste hoy, nadie en la tierra piensa que lo escribiste, eres demasiado estúpido”, dijo White.

“Si piensas que puedes hacerlo mejor que nosotros. Ve a iniciar tu propio negocio. Es fácil de hacer. Haz que el brujo (manager de Paul) lo haga. No puedes vender PPV. No sabes, si, estás llamando a Jorge Masvidal porque es una superestrella del pay-per-view. Nate Diaz, Conor McGregor, Mike Tyson, todos son superestrellas. Tu no lo eres. No puedes vender PPV, así que haz lo que quieras. Estoy listo para rodar amigo. Yo no uso cocaína. ¿Usas esteroides? Hagamos esto, Jake”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR