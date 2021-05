Giro de Italia 2021 EN VIVO VER Etapa 17 EN DIRECTO y ONLINE vía ESPN, ESPN 3 y Caracol TV: sigue este miércoles desde las 5:10 de la mañana (horario colombiano y peruano) la decimoséptima jornada entre Canazei y Sega di Ala, con 193 kilómetros de recorrido. El ciclista colombiano Egan Bernal, portador de la maglia rosa, buscará ganar y seguir estirado su ventaja.

La Etapa 17 del Giro de Italia propone una jornada de alta montaña con una primera parte totalmente en bajada, una intermedia llana y un tramo final con dos puertos exigentes. El trayecto comienza en un terreno escarpado que desemboca en la pequeña cota de Sveseri (3a, 2,9 kms al 9,3), desde cuya cima se inicia un largo descenso de más de 30 kilómetros.

A partir de ahí una larga zona llana de 48 kilómetros hasta el pie del Passo San Valentino (1a, 14,8 km al 7,6). Una subida exigente con descenso de tomar precauciones hasta un tramo llano que dejará al pelotón en el punto clave. Restará la subida definitiva a Sega di Ala, con 11,5 kilómetros al 9,6 por ciento. Los primeros kilómetros por encima del 10 con picos del 15 y máximas pendientes del 18.

Giro de Italia 2021 Etapa 17: horarios y canales en el mundo

Perú - 5:10 am / ESPN / ESPN 3

España - 12:10 pm / Eurosport 1 / DAZN

México - 5:10 am / ESPN Deportes

Chile - 6:10 am / ESPN / ESPN 3

Ecuador - 5:10 am / ESPN / ESPN 3

Colombia - 5:10 am / ESPN / ESPN 3 / Caracol TV

Argentina - 7:10 am / ESPN / ESPN 3

Uruguay - 7:10 am / ESPN / ESPN 3

Paraguay - 7:10 am / ESPN / ESPN 3

La subida final será de unos 11 km. Los primeros 9,5 estarán prácticamente siempre por encima del 10% con picos prolongados en torno al 15 y máximos del 18. Un escenario propicio para la batalla entre los favoritos. En ese sentido, el colombiano Egan Bernal, líder del Giro, se perfila para ganar la jornada y estar cada vez más cerca de llevarse la carrera.

El colombiano acumula 66h36m04s y viene de tener dos victorias de etapa. “El plan será correr más conservador, pero si me encuentro bien, lo intentaré. Me gusta el ciclismo al ataque. Tiene que ver con la adrenalina, a veces piensas algo en el autobús y luego sales a tope”, señaló en la previa.

“El objetivo es no ceder ni en las montañas ni en la crono, aunque con dos minutos y medio sobre el segundo me siento muy cómodo”, dijo Egan, que atendió a los medios en la jornada de descanso del Giro. El colombiano reconoció que la preparación para el Giro estuvo “muy bien después de todos los problemas físicos” que tuvo anteriormente. “Si fue lo ideal, no lo sé, pero cambié algunas pautas e hicimos lo correcto en el tiempo adecuado”.