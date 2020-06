La isla de Dana White, llamada ‘Fight Island’, ya es una realidad y arrancará este 11 de julio con el UFC 251, en Abu Dhabi. Y si bien la cartelera promete, pues habrá tres peleas de campeonato, el combate estelar entre Kamaru Usman y Gilbert Burns ha empezado a recibir críticas por parte de Nate Diaz.

Es que Nate Díaz criticó al campeón de peso wélter por aceptar luchar contra un retador que aceptó la menor cantidad de dinero ofrecida por UFC. Esto en medio de la polémica de otra figuras, como Jon Jones, Jorge Masvidal y el propio Conor McGregor, quienes han reclamado mejores sueldos para volver a entra al octágono.

“Esto es lo que está mal con la gente que se hacen llamar peleadores y aceptan menos dinero porque saben que no valen ni m..... debiste pelear con el siguiente en línea, no con quién cobra menos. Por eso nadie los recordará. Esto no es una pelea por el título (...) Me pagan más que a los dos juntos”, escribió Díaz.

Tras los polémicos comentarios, la respuesta de Kamaru Usman no se hizo esperar. El nigeriano le contestó a Díaz con sus últimas estadísticas en el octágono, comparándola con las de Jorge Masvidal y las de Gilbert Burns.

Nate Díaz criitcó el combate estelar del UFC 251, entre Kamaru Usman y Gilbert Burns. (Twitter)

“Pongamos algunos hechos: 12 derrotas en total, 1-1 en cuatro años, y te negaste a pelear contra Woodley, cuando te ofrecieron la oportunidad por el título”, le dijo Usman.

“El otro tipo (Masvidal), 13 derrotas en total, perdió contra Demian Maia, quien cayó noqueado por Burns en el primer round (...)”, siguió el nigeriano.

Por otro lado, el campeón defendió a su retador, Burns: “6 victorias seguidas, noqueó a Demian Maia, dominó a Woodley. Burns es un verdadero artista marcial”, finalizó.

Kamaru Usman contestó a las declaraciones de Nate Diaz. (Twitter)