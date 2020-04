Aunque ya se encuentra en plena celebración del Ramadán (festividad del islam), Khabib Nurmagomedov tiene una preocupación mayor: la salud de su padre, de 57 años. Según revelaron medios rusos, el patriarca del campeón de UFC fue hospitalizado por una problema respiratorio.

Abdulmanap Nurmagomedov, padre de Khabib, habría presentando un cuadro de neumonía y gripe, por lo que traslado al hospital Second City de Majachkalá en Daguestán. Si bien algunos de sus síntomas podrían relacionarse al coronavirus, aún no se afirma ni descarta que tenga el COVID-19.

Según reveló el periodista Ramazan Rabadanov de Daguestán, Abdulmanap Nurmagomedov se enfermó en las montañas y tuvo un extenso viaje hasta llegar al hospital. “Caminó durante dos días. Si bien el coronavirus no está confirmado -dicen que es gripe- nadie tiene permitido visitarlo", sostuvo.

Debido a la situación actual del mundo y con miles de personas fallecidas en los hospitales, el campeón de UFC es consciente del alto riesgo que puede sufrir su padre ante un posible contagio. Por eso, decidió dedicarle unas palabras en sus redes sociales, así como exhortar a todos a valorar a sus familias.

"El tiempo no es fácil para nosotros, presten atención no solo a su familia, sino también a sus padres”, compartió Khabib Nurmagomedov en Instagram. Cabe señalar que el ruso tenía programado pelear contra Tony Ferguson en el UFC 249; sin embargo, debido al coronavirus y cierre de fronteras, no pudo viajar a Estados Unidos.

Khabib Nurmagomedov le dedicó unas palabras a su padre que se encuentra internado por un problema respiratorio. (Instagram)

TE PUEDE INTERESAR