Combate Américas: Vicente Vargas, de renunciar a la comodidad de una productora a buscarse la vida como peleador de MMA

En 2012, Vicente Vargas era un peón más de los 15.7 millones de trabajadores que había en el Perú por entonces, según La Mula. Tenía una vida estable, haciendo catálogos de revistas para una productora, y a los 23 años había hallado lo que muchas personas buscan: estabilidad. Demasiada, quizá.

Practicaba judo con un amigo en su casa y, cuando podía, jugaba fútbol. Pero no era suficiente para su espíritu inquieto, ansioso por aventuras que lo lleven al límite. Ya conocía las artes marciales mixtas (MMA), pero la bomba estalló aquel 2012.

El gusto fue creciendo, el pasatiempo se volvió parte esencial de su vida, y decidió dejarlo todo para convertirse en profesional. Y así, en diciembre de 2014, peleó como tal por primera vez, derrotando al también peruano Jair Molinedo. Desde entonces han pasado cinco años y su récord, de 11-4, denota que hubo alegrías y tristezas, pero nunca arrepentimiento.

"Trabajaba en una productora cuando empecé a ver que destacaba en las MMA. Entonces tuve que tomar una decisión. Y a pesar de que ganaba bien y tenía años ahí, perseguí lo que me apasiona", nos dice Vicente Vargas, emocionado porque, años después, sabe que escogió el bando correcto: su talento lo ha llevado a ser parte de la cartelera de Combate Américas.

(Foto: José Rojas) Vargas ha peleado con uno de los peruanos que está en la UFC: Humberto Bandenay. Fue en 2017 y perdió por sumisión. (Foto: José Rojas) Depor

Este viernes 31, en el Coliseo Manuel Bonilla, la prestigiosa empresa de artes marciales celebrará su primera edición en el Perú. Muchos de los mejores peleadores locales han sido seleccionados, y para ellos esto es como un llamado de Dios. Saben que los mejores representantes del continente estarán viéndolos, así que un buen show puede significar el contrato que estaban esperando.

"Necesito salir y firmar por una empresa internacional y este es mi momento para darme a conocer. Esta es la pelea que no puedo perder jamás", comenta el extrabajador, quien sigue laborando pero ya no para una productora, sino para cumplir su sueño.



Es tal su tenacidad que sigue firme a pesar de haber empezado tarde y de tener ya 30 años. De ahí su apodo. "No me gustaba que me dijeran 'Cemento' al comienzo, pero ahora siento que me identifica. Soy un peleador recio y duro", asegura.

Eso tendrá que ponerlo a prueba el viernes, cuando enfrente a Zury Valenzuela. "Será una pelea dura. Es un excampeón y lo conozco bien", es la descripción que utiliza Vicente Vargas. Se nota que hay un respeto grande, aunque no tanto como su hambre de victoria.

"Voy a destruir a mi rival. Haré que sienta mi mano. He entrenado para terminar esta pelea en menos de tres rounds". ¿Y de qué manera lo piensa hacer? "Me considero un peleador híbrido. Puedo acabarlo en cualquier momento con patadas, manos, codos o someterlo", afirma el excampeón de Sparta 300. Habrá que verlo.

Vicente 'Cemento' Vargas Edad:

16/3/89 (30 años)

16/3/89 (30 años) Récord en MMA:

11-4

11-4 Peso/Talla:

61 kilos/1.73 mts

61 kilos/1.73 mts Equipo:

SSF/Corner

Monkey JJ​ MMA Vicente Vargas firmó por una pelea con Combate Américas

► Combate Américas: fecha, horarios, canales y cartelera del evento de artes marciales mixtas en Perú



► Estuvo de vuelta en Double or Nothing: ¿cómo se gestó el regreso de Awesome Kong (Kharma) a los cuadriláteros? [VIDEO]



► ¡Con los brazos en alto! Kofi Kingston derrotó a Kevin Owens en el SmackDown Live de Oklahoma [VIDEO]



► ¡Solo faltó la pirueta! Brock Lesnar sorprendió a todos con inusuales pasos de baile en el RAW [VIDEO]