Si hace un par de días, AEW fichó a un referente de WWE como The Big Show (ahora Paul Wight), esta vez contrató a otro veterano de gran nombre: Christian. El eterno compañero de Edge apareció en el evento Revolution para ponerse su firma y ser la flamante incorporación de la empresa.

La incorporación de Christian obedecía a un anuncio que había hecho Paul Wight. quien había asegurado que AEW iba a anunciar a su flamante fichaje en su evento Revolution. Un luchador de clase para un Salón de la Fama.

Y luego de haber participado el mes pasado en Royal Rumble 2021, el excampeón peso pesado de WWE, apareció en la empresa de Tony Khan. Christian entró al evento para firmar su contrato multianual con AEW.

Justamante, en Royal Rumble 2021, Christian apareció por primera vez como luchador tras haberse retirado en 2014, luego de sufrir una conmoción cerebral. El luchador canadiense de 47 años se había alejado del ring para regresar sin lesiones y hacer su inesperado regreso en la ‘Batalla Real’.

Anuncio oficial de la contratación de Christian Cage. (AEW)

En ese momento, Christan era agente libre y solo hizo una aparición única; sin embargo, la idea de WWE era ficharlo permanentemente, pero no llegaron a un acuerdo. Tras ello, el luchador se acercó directamente a Tony Khan, presidente de AEW.

“Conocí a Christian hace siete años, fui un gran admirador de él. Creo que es uno de los grandes luchadores de las últimas dos décadas. Ha tenido grandes combates en diferentes compañías, ha sido un gran luchador individual, un gran campeón en parejas y creo que es una de las mejores mentes en la lucha libre”, declaró Tony Khan sobre su nueva incorporación.

“Está en muy buenas condiciones físicas y lo vimos competir recientemente en PPV [Royal Rumble]. Hubo mucho interés en él, generó mucho interés. Me llamó y me dijo: ‘Realmente me gustaría venir a luchar en AEW por ti’. Todo salió muy bien y creo que va a ser realmente bueno”, aseguró.