R-Truth volvió a recuperar lo que era suyo; es decir, el título 24/7. Lo hizo en la última edición de Monday Night Raw al vencer al japonés Akira Tozawa, quien pecó de inocente y se dejó engañar por su rival. Es la trigésima séptima vez (37) que el luchador rapero gana ese campeonato. Pero, ¿cómo lo obtuvo de vuelta?

Resulta que la semana pasada R-Truth apostó su título 24/7 ante Tozawa, pero el combate fue interrumpido por Bobby Lashley, quien vapuleó al campeón. El luchador nipón solo tuvo que cubrir a su oponente y así se quedó con el cinturón, por lo que esta semana hubo revancha.

Esta vez Lashley no se metió. No solo eso: R-Truth fue mucho más hábil. Y es que, en medio de la contienda, el rapero comenzó a actuar como si le doliera la rodilla izquierda. Una vez que Akira bajó la guardia, R-Truth le hizo la cuenta de tres y se llevó el cetro.

R-Truth. entonces. comenzó a festejar, pero los ninjas de Tozawa lo atacaron e intentaron quitarle el cinturón 24/7. El campeón los evadió uno por uno y luego se puso a correr, mientras era perseguido por los ninjas.

En redes sociales, en Twitter sobre todo, los fanáticos de R-Truth han festejado su victoria. Incluso, uno de ellos identificado como mylittle.humans describió al luchador como The G.O.A.T (The Greatest of all time).

Ahora, el campeón 24/7 tendrá que hacer de todo para proteger su corona.

