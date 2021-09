Luego de más de 10 años de estar en la empresa. Big E logró lo que todo luchador de WWE anhela: ser campeón mundial. El integrante de The New Day hizo historia y venció a Bobby Lashley para proclarmase como nuevo monarca de RAW.

Big E, dueño del maletín Money In The Bank, ya había adelantado que en el RAW de esta semana iba a hacer efectiva su oportunidad titular, y así fue. El excampeón Intercontinental aprovechó que Bobby Lashley salía de un combate para retarlo.

Minutos antes, Lashley había vencido a Randy Orton y atacado a su compañero Riddle. Sin embargo, poco pudo hacer ante BIg E. Si bien intentó defenderse con su ‘lanza’, el integrante de The New Day aprovechó su fortaleza para su ‘gran final’.

Con ello, el reinado de 196 días de Bobby Lashley llegó a su fin. El ‘Todopoderoso’ defendió cinco veces el título de WWE desde que derrotó a The Miz en un combate de Lumberjack, que se dio el 1 de marzo.

Por otro lado, Big E finaliza una etapa de 57 días con el maletín de Money in the Bank. En tanto a nivel de equipo, The New Day luce a su segundo integrante campeón mundial, el primero fue Kofi Kingston y aquel recorrido hacia la cima en 2019.

“Estoy feliz, he conseguido lo que tanto soñé y no podía hacerlo solo. Mis compañeros me ayudaron y me apoyaron. Ahora comienza un nuevo reinando conmigo a la cabeza, hay que celebrarlo”; dijo Big E tras proclamarse campeón.