Aunque los fanáticos esperaban ver un duelo entre Brock Lesnar y Bobby Lashley en WrestleMania 37, tal parece que esta idea deberá esperar. Y es que en la última edición del RAW se conoció que el campeón de WWE defenderá su título ante Drew McIntyre en el magno evento, que al igual que el año pasado tendrá dos fechas, el 10 y 11 de abril en Florida.

En el show rojo, Lashley y McIntyre intercambiaron palabras por primera vez desde que el ‘Todopoderoso’ ganó el título de WWE el pasado 1 de marzo. El escocés le advirtió al campeón que sabe lo que es llegar a la cima tras casi dos décadas de trabajo, pero señaló que repetirá la hazaña en WrestleMania 37, tal cual lo hizo el año pasado.

Si bien el combate fue anunciado después del segmento, The Miz y Sheamus aparecieron para intentar entrar en la órbita del título De momento, este domingo, en Fastlane, el irlandés chocará contra Drew McIntyre con la finalidad de quitarle esa oportunidad y retar a Bobby Lashley.

En el mismo RAW, también se dio hubo nuevos campeones en pareja: The New Day venció a The Hart Business para ser los nuevos monarcas. Sin embargo, ya tienen próximos rivales, AJ Styles y Omos aparecieron para retarlos en WrestleMania 37.

Cabe señalar que WrestleMania 37 tendrá lugar los días 10 y 11 de abril del 2021 en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, Florida. Con la novedad de que habrá presencia de fanáticos, aún se espera fecha de la venta de los boletos.

Por ahora solo hay cuatro combates anunciados, a los dos que se hicieron en el show rojo, se les suma el encuentro entre Edge y Roman Reigns por el título Universal. Y la pelea de Sasha Banks contra Bianca Belair por el cinturón femenino de SmackDown.