El primer evento del año, el Royal Rumble 2020, se realizará en el Minute Maid Park de Houston, en Texas, el 26 de enero. Y uno de los miembros del Salón de la Fama de la WWE que quiere formar parte de la Batalla Real es Booker T. Así lo anunció el mismo luchador en su más reciente podcast.

“Estoy tratando de ponerme en forma yendo al gimnasio porque el próximo pay-per-view de la WWE se hará en mi ciudad natal Houston, Texas. Hace unas semanas me realicé unos chequeos médicos y estos han indicado que todavía puedo luchar. Creo que puedo competir en la Batalla Real”, dijo Booker T.

“Aún estoy esperando que me inviten al Royal Rumble. Hasta el momento no me han dicho ni me ha llegado nada. Si no lo hacen dentro de una semana, prefiero que no lo hagan. Mi mente tiene que estar preparada, no pueden avisarme de la noche a la mañana”, agregó.

El ganador del Rey del Ring del 2006 también dijo que está en condiciones de aceptar el desafío de The Revival. Y es que en un evento en vivo, Dash Wilder hizo un spinaroonie -vueltas que daba Booker T en medio del ring-, pero el creador de ese movimiento la calificó con un dos.

Dash, entonces, junto a su compañero Scott Dawson buscaron una formar de saldar cuentas y por eso retaron a Booker T y Stevie Ray -un luchador casi retirado-, quienes formaron el grupo Harlem Heat. Hasta ahora no hay nada oficial.

