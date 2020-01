Los New England Patriots cayeron por 13-20 en la Ronda de Comodines ante Tennessee Titans. Con este resultado, ya no disputarán los Playoffs de este año de la NFL. Pero la noticia no ha sido esta, sino la posible salida del mariscal de campo Tom Brady.

Por el momento, el mismo Brady ha aclarado que improbable que se retire antes del inicio de la siguiente campaña. Lo hizo durante la conferencia de prensa que se realizó luego de la derrota ante los Titans.

El asunto es si sigue o no en el equipo donde ha ganado todo: los Patriots. Cuando le preguntaron si volvería a la franquicia de Nueva Inglaterra, declaró: “Amo a los Patriots. Estoy muy agradecido, pero no sé lo que me deparará el futuro, y no voy a tratar de predecirlo”.

“Ahora, acabamos de terminar este partido, así que vamos a enfocarnos en este partido, ¿está bien?”, agregó en la rueda de prensa.

Lo que se sabe es que Brady será agente libre desde marzo de este año. Además, Adam Schefter de ESPN informó que el jugador no se ha comprometido con el equipo para que siga en la franquicia.

Los rumores de su salida se hicieron más fuertes cuando él puso en venta su casa de Boston el año pasado, la cual se encuentra cerca a las instalaciones donde entrena el equipo.

Por su parte, los aficionados, durante el partido con los Titans, en el Gillette Stadium, le pidieron con pancartas en mano que no se vaya.

Brady ganó con los Patriots seis anillos de Super Bowl y según, ESPN Stats & Information, es el único jugador de la NFL que ha pasado 20 temporadas con el mismo coach (Bill Belichick).

