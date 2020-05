Curt Hawkins fue uno de los más de 30 trabajadores que fueron despedidos por WWE. No podrá luchar hasta el 15 de julio, debido a una cláusula del contrato que firmó con el Imperio McMahon, pero sí puede dar entrevistas y le concedió una al medio Comic Book, en la que habló sobre AEW.

“Obviamente, me encantaría trabajar en la All Elite Wrestling. No me he perdido un solo episodio. Los he visto desde el primer día. Muchos de mis amigos están trabajando allí, así que siempre los estoy apoyando", declaró el luchador.

"Apoyo su impacto en la industria. La han hecho mejor para todos. En estos días, he disfrutado mucho más los shows sin público de AEW que los de WWE. Creo que lo están haciendo lo mejor posible en este escenario”, señaló.

Hawkins también se mostró positivo en medio de la crisis que se vive y dijo que “una vez que la pandemia se controle, van a haber muchas oportunidades. Veo una luz al final de todo esto. Veo una nueva normalidad”.

“Antes de que ocurriera esta crisis, la lucha estaba en un punto muy álgido, había muchas oportunidades en todas partes y sé que estas volverán cuando la situación mejore”, agregó.

Por último, Curt reveló que le gustaría trabajar con el luchador de AEW, Darby Allin. "Es el que más ha llamado mi atención. No lo conozco. Solo lo he visto en televisión y siento que podríamos encajar muy bien. Admiro el trabajo que está haciendo”, sentenció.

