Uno de los luchadores que Edge admira es Owen Hart, quien falleció en un accidente en el evento Over the Edge 1999. Tuvieron la oportunidad de enfrentarse un año antes, en 1998, en WWF In Your House: Breakdown. Y sobre este combate, la ‘Superestrella Categoría R’ ha hablado en una entrevista con Inside The Ropes.

“Tenía algo de dolor en la ingle esa noche. Incluso, me vendé la pierna para sentirme mejor. Pero estaba completamente emocionado porque siempre había soñado con tener un combate contra Owen Hart”, declaró Edge.

“A veces me sentaba en clases y pensaba ideas para una pelea entre nosotros. Así que en el momento que tuve la oportunidad de enfrentarme a él, tenía muchas ideas en la cabeza. Le presenté varias de ellas y Owen las aceptó. Ya después de la lucha, me dijo: ‘Ha sido muy divertido. He sentido que realmente tuve que luchar’. Fue un gran cumplido y nunca lo olvidaré", agregó el ‘Máximo oportunista’.

El miembro del Salón de la Fama de WWE también departió sobre la noche que falleció Owen: “Yo y Dave (Grangel) habíamos dejado el edificio porque no íbamos a salir en el evento. En ese momento, creo que Luna llamó a Dave y nos dijeron que fuéramos al hospital. Jeff (Jarret) era el único que estaba allí y nos sentamos a esperar”.

"En cierto modo, sabíamos lo que había ocurrido. Pero nos quedamos allí sentados por horas pensando que eso no podía ser real. ¿Cómo podría ser verdad algo así? Incluso, hoy en día, no parece real”, concluyó.