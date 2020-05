Las series sobre legendarios deportistas están de moda y están siendo un éxito. Primero, The Last Dance fascinó a los fanáticos de Michael Jordan, considerado el mejor jugador de la historia de baloncesto. Y estos momentos, la WWE está emitiendo The Last Ride, que narra la carrera de The Undertaker.

Ahora, la empresa de Vince McMahon quiere probar con los documentales. Por eso, emitirá uno sobre Sting. Se trata de “Sting: The Lost Tape”, cuyo tema principal será el combate que tuvo ‘The Icon’ contra Big Bubba Rogers en Slamboree 1995, evento de la extinta WCW.

“Con imágenes y entrevistas nunca antes vistas, las cámaras siguen a Sting detrás del escenario antes de su gran pelea en WCW Slamboree 1995”, dice la sinopsis del documental, que será estrenado el próximo domingo 31 de mayo en WWE Network.

Resulta extraño que el Imperio McMahon esté promocionando 'The Lost Tape”, pues a inicios de mayo, Ryan Satin, periodista de Pro Wrestling Sheet, comentó que Sting ya no estaba en la empresa. Además, por esos días, Mattel anunció que ‘The Icon’ ya no iba a estar en su línea de juguetes ‘Legends’, a pesar de que el luchador había sido confirmado con anterioridad.