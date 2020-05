El ‘Boneyard match’ entre The Undertaker y AJ Styles encantó no solo a los fanáticos de la lucha libre, también a las superestrellas de la WWE. La pelea se grabó como si fuera un cortometraje, pero sin perder la esencia del ‘wrestling’. A Jeff Hardy, por ejemplo, le gustó y ya ha dado su idea para filmar, en un futuro, un combate cinematográfico.

"Estaba en una pista de motocross y de pronto imaginé varias cosas. Lo primero que pensé fue: ‘¿Y si hubiera algún tipo de lucha en una pista de motocross con un ring en el medio, mientras hay una carrera al mismo tiempo?' No fue la única idea loca que tuve. Pero eso es lo bonito de la lucha libre profesional, que podemos hacer que todo sea posible”, indicó Jeff en el podcast After the Bell, conducido por Corey Graves.

Sobre el ‘Boneyard match’ entre ‘Taker’ y Styles, el ‘Enigma carismático’ dijo: “Me recordó mucho a The Final Deletion y creo muchas personas sintieron lo mismo”. “Estas luchas cinematográficos pueden ser realmente útiles si queremos presentar cosas diferentes”, agregó el menor de los hermanos Hardy.

Y luego prolongó: “Sin duda, fue una contienda increíble. Sé lo que es estar detrás de escena cuando estás con algo tan cinematográfico y tan divertido. Además, es muy satisfactorio cuando haces algo así y es apreciado por los fanáticos”.

En estos momentos, Jeff Hardy se encuentra fuera de los cuadriláteros, pero la WWE ha anunciado que el luchador volverá al Friday Night SmackDown el próximo viernes 8 de marzo.

