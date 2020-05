Hay un evento en donde los luchadores hacen todo lo posible para agarrar el maletín. Quieren el contrato que está dentro, el cual les permite pelear por algún título de la WWE en cualquier momento. Se trata del pay-per-view Money in the Bank, que este año será diferente debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

El Money in the Bank 2020 se realizará este domingo 10 de mayo. Y como la empresa de lucha libre no puede realizar eventos con público ha decidido que el show se lleve a cabo en su edificio corporativo (el WWE Global Headquarters), ubicado en Stamford, Connecticut.

La transmisión para toda América Latina estará a cargo de FOX Action desde las 6:00 pm (hora peruana). También podrá ser visto a través del WWE Network. Una hora antes se emitirá el Kick-Off en el YouTube oficial de la compañía.

Horarios de Money in the Bank 2020

México 5:00 pm

Honduras 5:00 pm

Guatemala 5:00 pm

Nicaragua 5:00 pm

Ecuador 6:00 pm

Perú 6:00 pm

Colombia 6:00 pm

Panamá 6:00 pm

Bolivia 7:00 pm

República Dominicana 7:00 pm

Paraguay 7:00 pm

Puerto Rico 7:00 pm

Venezuela 7:00 pm

Argentina 8:00 pm

Brasil 8:00 pm

Chile 8:00 pm

Uruguay 8:00 pm

Hasta el momento la cartelera está conformada por seis peleas. Cuatro de ellas tendrán algún título en juego, mientras que las otras dos serán las luchas de escaleras (la masculina y la femenina), cada una contará con seis superestrellas.

De acuerdo a WWE, los dos combates de escaleras empezarán al mismo tiempo en el primer piso del edificio corporativo y los peleadores tendrán que ir subiendo hasta el techo del Headquarters. Allí estará el cuadrilátero y los dos maletines colgados.

Otra pelea que está llamando la atención es la que sostendrán el campeón universal Braun Strowman contra Bray Wyatt por el cinturón. Será la primera vez que el ’Monstruo entre hombres’ defienda su trofeo. De igual forma, Drew McIntyre y el ‘Mesías’ Seth Rollins se verán las caras.

Cartelera de Money in the Bank 2020

- Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella en la lucha femenina de escaleras

- Daniel Bryan vs. Rey Mysterio vs. Aleister Black vs. King Corbin vs. Otis vs. AJ Styles en la lucha masculina de escaleras

- Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins por el título de la WWE

- Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt por el título universal

- The New Day (Big E y Kofi Kingston) (c) vs. The Miz & John Morrison vs. The Forgotten Sons (Steve Cutler, Jaxson Ryker y Wesley Blake) vs. Lucha House Party (Gran Metalik y Lince Dorado) por los títulos en parejas de SmackDown

- Bayley (c) vs. Tamina por el título femenino de SmackDown

TE PUEDE INTERESAR