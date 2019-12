Kevin Owens fue el primero en salir al Monday Night Raw de Hartford, en Connecticut, y se refirió a Seth Rollins y AOP (The Authors of Pain, dupla conformada por Akam y Rezar), quienes lo atacaron la semana pasada.

No tardó mucho tiempo para que el ‘Arquitecto’ y su par de secuaces aparecieran en la rampa. Pero KO no esperó a que estos subieran al cuadrilátero y se les fue encima. Lamentablemente, no tuvo éxito y le comenzaron a dar una paliza.

Sin embargo, en ese momento, se hizo presente Samoa Joe -quien la semana pasada también fue atacado por Rollins y AOP-. Aunque eran dos contra tres, el samoano y Owens pudieron hacerle frente al trío de luchadores.

De hecho, los miembros de seguridad de la WWE tuvieron que llegar para separarlos. Luego de lo sucedido, Charly Caruso entrevistó a Samoa y a Owens, y ambos dijeron que a partir de ahora iban a pelear juntos como equipo.

Samoa Joe salvó a Kevin Owens. (Foto y video: FOX Sports 2)

