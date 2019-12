El campeón de los Estados Unidos Rey Mysterio apareció en el Monday Night Raw de Iowa para evitar que Andrade siga lastimando a Humberto Carrillo. Sin embargo, el enmascarado no imaginó que iba a sufrir el ataque de Seth Rollins, quien se hizo presente acompañado de AOP (The Authors of Pain, grupo conformado por Akam y Rezar).

En el ‘Gauntlet match’ para definir al próximo retador al título estadounidense, Andrade golpeó por la espalda a Humberto Carrillo y posteriormente le aplicó su ‘Martillo DDT’ sobre el piso que estaba sin la protección. Iba a seguir golpeándolo pero Mysterio apareció.

Luego de que los paramédicos retiren en camilla a Carrillo, sonó la música de Seth Rollins, quien llegó acompañado de AOP. Entonces, Akam y Rezar empezaron a golpear al enmascarado y después el ‘Arquitecto’, tras decir algunas palabras, le aplicó su pisotón.

Seth y AOP se ensañaron con Rey Mysterio porque este le dio la semana pasada un palo a Kevin Owens para que golpeara a The Authors of Pain. Rollins quiso demostrar que nadie se debe meter con su nuevo ‘stable’. Minutos después, y desde el backstage, el enmascarado anunció que esto no se iba a quedar así.

Así fue el ataque a Rey Mysterio. (Foto y video: FOX Sports 2)

